Qualche ora fa vi avevamo parlato di uno smartphone Redmi munito di processore Dimensity 1000+. Questo terminale, indicato con model number M2006J10C, dovrebbe essere presentato come Redmi K40 oppure come Xiaomi Mi CC10. In queste ore lo smartphone Redmi riceve la certificazione MIIT, ovvero l’ente cinese impegnato nella regolazione dei dispositivi che possono sfruttare le reti 5G e non solo.

Connettività 5G per Redmi K40

Lo smartphone di Redmi, recentemente scovato anche nel database 3C, dovrebbe essere munito anche di caricabatterie da 33 W, lo stesso che troviamo ad esempio all’interno della confezione di Redmi K30 Pro.

Al momento le indicazioni sullo smartphone sono piuttosto vaghe. I rumor attualmente presenti in rete puntano alla possibilità di un processore MediaTek o Qualcomm, proprio ad indicare quanto la scheda tecnica del terminale di Redmi sia ancora troppo fumosa.

Il supporto alla reti 5G non è poi un fulmine a ciel sereno per la “serie K” di Redmi, soprattutto se consideriamo che già la serie Redmi K30 lo è grazie alla presenza di processori Qualcomm Snapdragon 865 e Snapdragon 765G. È ancora da capire quando lo smartphone verrà ufficializzato, se verrà effettivamente presentato come Redmi K40 o Xiaomi Mi CC10, e a che prezzo si posizionerà sul mercato.

In copertina Redmi K30