Si torna nuovamente a parlare dello smartphone Redmi munito di processore MediaTek Dimensity 1000+. Il leaker Digital Chat Station si lancia in una serie di rumor che potrebbero svelarci la timeline di Redmi per quanto riguarda la presentazione di questo inedito smartphone caratterizzato dal SoC di fascia alta di MediaTek.

Redmi con SoC Dimensity 1000+ in arrivo

Secondo le informazioni a cui ha accesso il leaker, l’azienda cinese avrebbe intenzione di presentare lo smartphone il prossimo mese di luglio, ma non è ancora chiaro a che prezzo verrà lanciato, il nome e la scheda tecnica completa. Al momento è noto che il terminale possiede il model number M2006J10C, un display LCD con refresh rate a 144 Hz, sensore per le impronte digitali sul lato e supporto alla ricarica rapida a 33 W.

Passando oltre, Digital Chat Station si lancia anche a prevedere quando Xiaomi presenterà i prossimi smartphone attesi per la seconda metà del 2020. Senza fare esplicite indicazioni a questo o quel modello, il leaker indica il nuovo smartphone Xiaomi come “Super Large Cup“, il che potrebbe fare riferimento ad un terminale di fascia estremamente alta; questo potrebbe essere Xiaomi Mi 10 Pro Plus.

Lo smartphone dovrebbe essere affiancato anche da Xiaomi Mi MIX 4, anch’esso non indicato chiaramente nella serie di indiscrezioni rilasciate, la cui data di lancio dovrebbe puntare al Q4 2020. Nonostante i leak di Digital Chat Station si siano rivelati quasi sempre veritieri, è bene prendere queste informazioni con il giusto grado di cautela.