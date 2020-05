Tra gli smartphone che Redmi dovrebbe a breve lanciare sul mercato vi sono anche Redmi 10X, Redmi 10X Pro e Redmi K30i e nelle scorse ore sono emerse nuove indiscrezioni su tali device.

Le caratteristiche di Redmi 10X, 10X Pro e K30i

Redmi 10X dovrebbe essere lanciato dal produttore asiatico sia in versione 4G che in versione 5G: la prima dovrebbe essere disponibile in due configurazioni di memoria (4 GB di RAM e 128 GB di storage o 6 GB di RAM e 128 GB di storage) e in tre colorazioni (White, Sky Blue e Green) mentre la seconda dovrebbe avere quattro configurazioni (6/64 GB, 6/128 GB, 8/128 GB e 8/256 GB) e quattro colorazioni (Dark Blue, Violet, Gold e Silver).

Le altre feature dovrebbero comprendere un display da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ e un foro per una fotocamera da 13 megapixel, un processore MediaTek Helio G70, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e una batteria da 5.020 mAh.

Redmi 10X Pro dovrebbe invece supportare la connettività 5G, vantare 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria integrata e avere quattro colorazioni (Dark Blue, Violet, Gold e Silver/White).

Redmi K30i, infine, dovrebbe poter contare su un processore MediaTek Dimensity 800, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore principale da 48 megapixel) e due colorazioni (Purple e White) mentre le altre feature dovrebbero essere molto simili a quelle di Redmi K30. Il suo prezzo dovrebbe essere di 1.799 yuan, pari a circa 230 euro.