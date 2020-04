Se la LineageOS 17.1 è una fra le custom ROM più utilizzate nel panorama del modding su Android, esistono altrettante soluzioni valide che possono fare gola a chi è alla ricerca di qualcosa di differente ma pur sempre basato sulle fondamenta di Android 10. Fra queste annoveriamo Paranoid Android, una custom ROM altrettanto apprezzata che poco tempo fa aveva annunciato la versione Quartz 1.

Novità Paranoid Android Quartz 2

In queste ore il team di sviluppo ha avviato il rollout di Paranoid Android Quartz 2 che porta con sé alcune interessanti novità, le quali sono state “consigliate” dalla user base durante l’utilizzo della prima release. Fra le maggiori feature integrate nella Paranoid Android Quartz 2, queste quattro meritano una menzione speciale:

supporto per lo sblocco con il volto ;

; nuovo pannello per il volume ;

; nuovo slider per il controllo della luminosità dalla status bar;

dalla status bar; single tap per Ambient Display per gli smartphone muniti di kernel che supportano la feature.

A queste si aggiunge il tanto atteso fix per il crash della funzione di registrazione dello schermo implementato nella Paranoid Android Quartz 1.

Paranoid Android Quartz 2: smartphone supportati

Vi ricordiamo che la custom ROM integra di default le app Google pertanto non sarà necessario scaricarle a parte e flasharle tramite custom recovery. Gli utenti già muniti di Paranoid Android Quartz 1 potranno aggiornare alla nuova versione tramite OTA non appena questa verrà resa disponibile, come dichiarano gli sviluppatori nella nota ufficiale.