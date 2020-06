Aggiornamenti in distribuzione per sei smartphone Android: si tratta di OPPO A5 2020, OPPO A9 2020, HONOR 8X, Meizu 17, Meizu 17 Pro e Fairphone 2, che ricevono nuovi firmware con novità di diversa importanza. Andiamo a scoprirle tutte con ordine.

Novità aggiornamento OPPO A5 2020 e OPPO A9 2020

Dopo un periodo di beta test, OPPO A5 2020 e OPPO A9 2020 si aggiornano con l’interfaccia ColorOS 7 basata su Android 10. Il rollout è partito e proseguirà a scaglioni per evitare problemi.

Tra le novità in arrivo sui due smartphone OPPO troviamo il rinnovamento della UI e delle icone, la modalità scura a livello di sistema, Focus Mode, nuove gesture per la navigazione, Digital Wellbeing, Parental Control, uno spazio dedicato ai giochi, nuovi wallpaper e non solo. Per consultare la lista completa delle tantissime novità in distribuzione su OPPO A5 2020 e OPPO A9 2020 con la ColorOS 7 basata su Android 10 potete fare riferimento a questo link.

Novità aggiornamento HONOR 8X

Novità anche per HONOR 8X, ma di minore entità. Lo smartphone del brand cinese sta infatti ricevendo l’aggiornamento alla EMUI 10.0.0.196, che richiede un download di 631 MB e include le patch di sicurezza di maggio 2020.

Oltre a queste ultime, le novità comprendono la soluzione di un problema con il trasferimento di chiamata, la modifica di alcune impostazioni standard della fotocamera, qualche miglioramento per la compatibilità delle app di terze parti e l’aggiunta di Huawei Assistant nella schermata home.

Novità aggiornamento Meizu 17 e Meizu 17 Pro

Meizu 17 e Meizu 17 Pro si aggiornano alla Flyme 8.1.1.2A: si tratta del secondo update dopo il debutto dei due smartphone, presentati lo scorso maggio. Le novità toccano principalmente il comparto fotografico, ma non si limitano a quest’ultimo.

Entrambi gli smartphone accolgono la funzione anti-shake per la registrazione video a 60 fps con la fotocamera anteriore e posteriore, ottimizzazioni per le animazioni delle gesture di navigazione e per il consumo energetico in alcune particolari situazioni. In aggiunta, Meizu 17 Pro può ora registrare video a risoluzione 4K e 60 fps con il sensore ultra grandangolare.

Novità aggiornamento Fairphone 2

Chiudiamo con Fairphone 2, che con un “po’” di ritardo sta iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie beta. Lo smartphone equo e sostenibile venne rilasciato nel 2015 con Android 7.1.2 Nougat, anche se risultò acquistabile in Italia solo nel corso del 2017.

Questo significa che, seppur con un ritardo non indifferente, Fairphone 2 si appresta a ricevere la sua terza major release, un traguardo che non tutti gli smartphone riescono a raggiungere. Tra le novità troviamo la batteria adattiva, miglioramenti vari all’interfaccia, nuove gesture per la navigazione, Digital Wellbeing e non solo.

Come aggiornare OPPO A5 2020, A9 2020, HONOR 8X, Meizu 17, 17 Pro e Fairphone 2

Per aggiornare OPPO A5 2020 e OPPO A9 2020 via OTA potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo semplicemente il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software“. Per aggiornare HONOR 8X dovete seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Poco cambia per aggiornare Meizu 17 e Meizu 17 Pro, per i quali è necessario che vi rechiate in “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti sistema”. Per aggiornare Fairphone 2 potete recarvi all’interno della sezione dedicata delle impostazioni, oppure fare riferimento all’app Fairphone Updater.

In tutti i casi non preoccupatevi di non riuscire a trovare subito l’aggiornamento. Potrebbe volerci ancora qualche giorno di attesa perché la distribuzione raggiunga tutti gli smartphone.