OnePlus Nord è uno degli smartphone Android più chiacchierati di queste ultime settimane. Certamente merito del reparto marketing dell’azienda cinese e delle piccole indiscrezioni veicolate da Pete Lau e Carl Pei, il tanto atteso medio gamma – o flagship killer – di OnePlus torna nuovamente a far parlare di sé per via di un leak relativo ad un poster ufficioso.

Un poster ricco di informazioni

Dalle informazioni presenti all’interno di questa immagine è possibile apprendere alcune informazioni piuttosto interessanti sul terminale (ovviamente se confermate dai fatti). OnePlus Nord dovrebbe essere presentato in India il prossimo 10 luglio con le vendite lampo fissate per il 25 luglio; il prezzo di OnePlus Nord sarebbe pari a 21.999 rupie indiane, ovvero 260 euro al cambio.

Se il prezzo di lancio dovesse essere per davvero quello riproposto nel poster leakato, e se dovesse essere convertito 1:1 anche nel mercato europeo – non dimentichiamoci che OnePlus vuole commercializzare il terminale in India e in Europa e solo in futuro anche in Nord America -, si tratterebbe per davvero di un prezzo molto interessante, soprattutto alla luce della conferma che il device sarà basato su processore Qualcomm Snapdragon 765G.

Che dire poi del design posteriore? Dal poster ufficioso verrebbe confermato un sistema triplo con flash subito di fianco il classico modulo squadrato e spostato nell’angolo superiore sinistro.

Che ne pensate di queste informazioni? Secondo voi OnePlus Nord arriverà per davvero ad un prezzo così economico?

In copertina OnePlus 8 Pro