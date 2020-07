OnePlus Nord sta facendo senza dubbio parlare di sé in questi giorni. La casa cinese sta continuando a cavalcare l’onda dell'”hype” per il suo nuovo modello di fascia media, e in queste ore Carl Pei, CEO e co-fondatore della compagnia, ha dato un’importante conferma sul SoC dello smartphone: si tratta proprio dello Snapdragon 765G preventivato.

OnePlus Nord avrà SoC Qualcomm Snapdragon 765G

Mentre il primo lotto di preordini è andato esaurito in un batter d’occhio, grazie alle parole rilasciate da Carl Pei a TechRadar veniamo a sapere quale SoC monterà ufficialmente OnePlus Nord (in passato “conosciuto” come OnePlus 8 Lite e poi OnePlus Z), lo smartphone del “ritorno alle origini” della casa cinese. Si tratta di una conferma dei rumor che circolano ormai da diverse settimane: OnePlus Nord disporrà del SoC Snapdragon 765G, un chipset 5G di fascia media già sfruttato da diversi modelli recenti.

Se vi aspettate di trovare altre informazioni succose rilasciate da Carl Pei purtroppo siamo costretti a deludervi: il CEO di OnePlus non si è sbottonato oltre, pur suggerendo che i possessori di OnePlus Nord potranno godersi un’esperienza fotografica di alto livello. In base a quanto sappiamo, il prossimo smartphone di fascia media potrebbe disporre di display AMOLED a 90 Hz da 6,55 pollici, tripla fotocamera posteriore da 64 + 16 + 2 MP, doppia fotocamera anteriore da 32 + 8 MP, 6 GB di RAM e batteria da 4300 mAh.

Il prossimo lotto di preordini per OnePlus Nord sarà disponibile sul sito ufficiale dalle 10:00 dell’8 luglio 2020. Purtroppo non sappiamo ancora il prezzo di vendita, ma non dovrebbe superare i 500 euro.

