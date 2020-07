Dopo aver lanciato OnePlus Nord, il teardown della versione 5,4,23 dell’applicazione OnePlus Camera ci svela i probabili piani di lancio di OnePlus per quanto riguarda la nuova serie di smartphone che prenderanno il posto di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro nella fascia alta.

In arrivo il supporto a sensori da 64 MP

Il riferimento è ovviamente agli smartphone OnePlus 8T e OnePlus 8T Pro, i quali potrebbero montare un sensore principale da 64 MP, o almeno è questo che ci suggeriscono alcune stringhe di codice scovate dai colleghi di XDA nel teardown dell’ultima versione dell’app OnePlus Camera.

<string name=”full_size_picture_disabled_burst_shot_64mp”>Burst is disabled while using 64MP</string>

<string name=”full_size_picture_disabled_hint_64mp”>16MP offers better dynamic range</string>

<string name=”full_size_picture_enabled_hint_64mp”>64MP offers higher resolution and capture details in well lit scenes</string>

<string name=”action_item_picture_format_jpg_64MP”>JPG 64MP</string>

<string name=”content_description_64mp”>64MP</string>



Oltre al chiaro riferimento alla disponibilità del sensore da 64 MP in quanto “offre una maggiore risoluzione e cattura dettagli in scene ben illuminate“, le stringhe scoperte all’interno del codice rimandano anche alla disattivazione degli scatti a 64 MP durante l’utilizzo della modalità di scatto rapido (burst) puntando invece al sensore da 16 MP.

Ad oggi non sono ancora disponibili rumor di un certo valore sulla nuova gamma di smartphone top di gamma di OnePlus, i quali sono attesi al lancio durante il Q3 2020.

In copertina OnePlus 8 Pro