A margine della presentazione di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, la casa cinese lancia anche due accessori: un caricabatterie wireless e un paio di cuffie, anche loro wireless. OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger è il prolisso nome del primo, OnePlus Bullets Wireless Z, quello delle seconde. Vediamo di che si tratta.

Nei dettagli del caricabatterie OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger

Come abbiamo visto, OnePlus ha finalmente introdotto la ricarica wireless sul modello più ricco della serie. E proprio per non tradire la tradizionale prestanza dei propri smartphone da tale punto di vista, non poteva mancare un caricabatterie wireless degno di questo nome.

OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger è difatti un caricabatterie che, come intuibile garantisce una potenza di ben 30 watt che per OnePlus 8 Pro significa uno 0-50% in appena 30 minuti, solo 7 in più rispetto alla ricarica rapida cablata.

Prestazioni a parte, si tratta di un prodotto (compatibile anche con altri smartphone compatibili Qi) che sfoggia un design minimale e funge da supporto verticale, di colore bianco, con un frame in alluminio, una ventola posteriore e un indicatore di stato a LED in basso.

Le cuffie OnePlus Bullets Wireless Z nei dettagli

L’altra novità che arriva con OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono delle cuffie, tuttavia non true wireless, ma ideali per l’attività fisica col classico cavo che collega i due auricolari.

Si chiamano OnePlus Bullets Wireless Z e sono delle in-ear compatte e leggere che garantiscono un’autonomia particolarmente elevata. Fino a 20 ore con una ricarica completa e addirittura 10 ore di riproduzione musicale con 10 minuti di ricarica rapida Warp Charge, una chicca che ritrovavamo già sulle precedenti OnePlus Bullets Wireless 2.

Per il resto, sono dotate di un driver dinamico da 9,2 mm, del Bluetooth 5.0, sono certificate IP55, dispongono di funzioni come il cambio rapido, l’abbinamento rapido e il controllo magnetico (play/pausa avvicinando le due estremità delle cuffie) per l’ascolto della musica, pesano 28 grammi e si ricaricano via USB C.

Prezzi e disponibilità delle Bullets Wireless Z e del Warp Charge 30 Wireless

Discorso prezzi, il caricabatterie OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger costa 69,95 euro, mentre le cuffie OnePlus Bullets Wireless Z, disponibili nei colori blu e nero, hanno un prezzo di listino pari a 49,95 euro, entrambi sono disponibili sul sito web oneplus.com.