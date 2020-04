OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono freschi freschi di presentazione e domani 21 aprile 2020 arriveranno nelle mani dei fortunati utenti che li hanno pre-ordinati su Amazon. Nel mentre, abbiamo già adesso modo di poter ammirare il nuovo icon pack Hydrogen presente all’interno dei nuovi top di gamma di OnePlus.

Download Hydrogen icon pack

Attualmente non sappiamo quando e se l’icon pack verrà portato anche sulle precedenti versioni di smartphone OnePlus, ma volendo vi basta semplicemente installare l’icon pack presente al link alla fine del capitolo per poterlo applicare anche al vostro smartphone.

Questo è disponibile come semplice APK e mostra le nuove icone quadrate con i bordi stondati. Per utilizzare l’icon pack Hydrogen dovete semplicemente scaricare l’APK, installarlo ed aggiungerlo dalle impostazioni del launcher di OnePlus. Volendo potete scaricare gli sfondi ufficiali di OnePlus 8 per trasformare il vostro OnePlus nell’ultimo top di gamma della compagnia.

Download Hydrogen icon pack da APK Mirror

Novità OxygenOS 10.5 per OnePlus 8 e 8 Pro

Dopo il corposo aggiornamento 10.5.4 di OxygenOS rilasciato qualche giorno fa, in queste ore l’azienda lo rende disponibile anche come download diretto sul proprio sito ufficiale. Ricordiamo che si tratta dello stesso identico aggiornamento che OnePlus ha rilasciato per entrambi gli smartphone presentati lo scorso 14 aprile.

Nello specifico gli utenti potranno scaricare il file .zip della versione 10.5.2 per OnePlus 8 (2,22 GB) e la versione 10.5.4 per OnePlus 8 Pro (2,28 GB).

Come aggiornare OxygenOS 10.5 per OnePlus 8 e 8 Pro

Per aggiornare OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro all’ultima versione disponibile di OxygenOS bisogna connettersi ai seguenti link: questo per OnePlus 8 Pro e quest’altro per OnePlus 8. Cliccando o tappando sul tasto “download”, verrà scaricato un file .zip nello spazio di archiviazione del telefono oppure del computer.

Dopo aver scaricato i file – ricorda di effettuare un backup dei dati prima di flashare i dati -, vai su Impostazioni > Aggiornamento di sistema > clicca l’icona Impostazioni in alto a destra > Aggiornamento locale. A questo punto seleziona uno dei due file .zip in base al telefono e tappa su “Installa” per confermare l’operazione.

L’update impiegherà circa un munito per essere installato, al termine del quale il telefono verrà automaticamente riavviato all’ultima versione disponibile di OxygenOS.

