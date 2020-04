OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono finalmente ufficiali, pronti a farsi largo tra i top di gamma del 2020, e sebbene i prezzi non propriamente a buon mercato, con un balzo al rialzo di quasi 100 Euro rispetto ai modelli precedenti, ecco come averne almeno un assaggio: con gli sfondi ufficiali alla massima risoluzione.

Dopo i nuovi sfondi dedicati al logo di OnePlus, ecco gli sfondi dedicati alla nuova serie composta da OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, in pieno stile dell’azienda cinese: forme semplici e astratte, con tante combinazioni di colori.

Gli sfondi sono scaricabili da questo link su Google Drive, o in alternativa da questo sito, alla massima risoluzione: 1440 x 3168 pixel, o QHD+, in grado di soddisfare la totalità degli smartphone in commercio.

Previous Next Fullscreen

Fateci sapere quale sfondo è il vostro preferito, e non dimenticatevi di dare un’occhiata alla nostra video recensione del nuovo OnePlus 8.