Già in passato è avvenuto che il team di OnePlus, dopo il lancio di nuovi smartphone, abbia organizzato delle sessioni di domande e risposte per consentire agli utenti di soddisfare le proprie curiosità e la stessa cosa si è ripetuta per la serie OnePlus 8.

E così nei giorni scorsi, sul forum del produttore cinese, è stato aperto un nuovo thread, “AMA about OnePlus 8 Series”, così da consentire ai fan di OnePlus di fare delle domande sulle feature dei nuovi smartphone dell’azienda.

OnePlus 8 e 8 Pro: ecco domande e risposte

Tra le risposte del team del produttore vi sono anche alcune interessanti informazioni, come la conferma che le cuffie auricolari OnePlus Bullets Wireless Z saranno disponibili in India soltanto questa estate, la cui commercializzazione a livello globale pertanto non è immediata.

Altri utenti hanno chiesto quale sia la ragione per cui la funzione AOD (Always On Display) non sia inclusa in nessuno dei due telefoni e il team di OnePlus ha promesso che tale feature arriverà in futuro.

Ed ancora, in Europa gli studenti potranno ottenere uno sconto del 5% per l’acquisto di uno degli smartphone dell’azienda mentre per quanto riguarda le protezioni dello schermo dei due device, apparse in Rete nelle scorse settimane, il produttore ha confermato che non sono disponibili (ma non ha fornito ulteriori dettagli al riguardo).

Per quanto riguarda gli sfondi ufficiali di OnePlus 8 Pro, il produttore non li porterà su OnePlus 7 Pro con un aggiornamento software ma saranno comunque condivisi attraverso i social network e messi a disposizione di tutti.

