Sebbene in tempi più recenti abbia fatto discutere la nuova strategia di aggiornamenti relativa agli ultimi flagship OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, il produttore cinese si è solitamente fatto apprezzare per il buon supporto software garantito ai propri terminali e, a riprova di ciò, ha appena annunciato il rilascio di Android 10 per OnePlus 5 e OnePlus 5T, sebbene in una versione Open Beta della OxygenOS.

Android 10 con OxygenOS Beta per OnePlus 5 e 5T: le novità

Come al solito, l’annuncio della disponibilità della nuova versione software è arrivato sul forum ufficiale attraverso le parole di Manu J, Global Product Operations Manager di OnePlus.

Il brand cinese ha rispettato la promessa fatta nel mese di ottobre 2019, a margine della presentazione di OnePlus 7T Pro: dopo essere stati lanciati sul mercato nel 2017 con Android 7.1 Nougat, OnePlus 5 e 5T stanno iniziando a ricevere Android 10 nel Q2 2020.

A questo proposito è importante precisare che l’aggiornamento non è ancora disponibile in versione stabile, ma soltanto nelle forme di una prima versione Open Beta della OxygenOS 10. Insomma, OnePlus vuole raccogliere un po’ di feedback per scongiurare malfunzionamenti prima di rendere l’update disponibile per tutti gli utenti. Di positivo c’è da dire che, al netto della prima installazione manuale e a differenza delle altre build Open Beta, in questo caso gli utenti riceveranno i futuri OTA sia della OxygenOS stabile che della beta, senza necessità di ulteriori cancellazioni di dati.

Per quanto riguarda le novità, la OxygenOS Open Beta con base Android 10 porta su OnePlus 5 e 5T la UI rinnovata, le novità di Android 10 e solo sul modello 5T le nuove gesture di navigazione che permettono di nascondere la classica barra.

Come installare Android 10 con OxygenOS Open Beta su OnePlus 5 e 5T

Ecco i link utili per scaricare la OxygenOS Open Beta basata su Android 10:

Una volta scaricato il file zip per il proprio modello, bisogna aprire il File Manager e spostare il file dalla cartella Download alla root directory. Fatto questo, occorre entrare in Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema, selezionare l’icona delle Impostazioni in alto a destra e scegliere Aggiornamenti locali.

Gli utenti che usino già build OBT potranno effettuare questo aggiornamento solo da recovery, con cancellazione di tutti i dati presenti sullo smartphone. Trovate maggiori informazioni sul forum ufficiale.

Possedete un OnePlus 5/5T? Passerete subito ad Android 10 con questa Beta oppure aspetterete la versione stabile? Ditecelo nei commenti.

