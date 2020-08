Nubia Red Magic 5S è stato ufficialmente svelato in Cina lo scorso 28 luglio 2020, e si presenta come un vero best buy per i gamer soprattutto se si guarda alla sua scheda tecnica. A partire da oggi, 26 agosto 2020, Red Magic 5S è disponibile in pre-ordine al prezzo di 579 euro, con il lancio effettivo previsto invece per la prossima settimana, precisamente il giorno 2 settembre 2020.

Red Magic 5S in pre-ordine a 579 euro

A meno di 600 euro avrete la possibilità di portavi a casa uno smartphone munito di una scheda tecnica decisamente interessante. Frontalmente è presente un pannello AMOLED da 6,65 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e frequenza di campionamento a 244 Hz. Al suo interno batte il processore Qualcomm Snapdragon 865, quindi con supporto alla connettività 5G, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di storage in formato UFS 3.1 e batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 55 W. In termini di software è presente Android 10 con la personalizzazione Red Magic OS 3.5.

Se siete interessati allo smartphone potete pre-ordinarlo direttamente sullo store ufficiale a 579 euro per la variante 8 + 128 GB con la colorazione Sonic Silver, e 649 euro per il modello 12 + 256 GB con la colorazione Pulse.

Realme C11 arriva in Europa a 99 euro

Passando invece a Realme C11, lo smartphone è ufficialmente sbarcato in Europa nelle colorazioni Mint Green e Pepper Grey. Per chi l’avesse dimenticato, si tratta di un terminale che punta molto sull’autonomia dichiarata a 2 giorni di utilizzo per via del modulo da 5000 mAh. Frontalmente è presente un display con notch a goccia da 6,5 pollici a risoluzione HD+, Android 10, processore MediaTek Helio G35 con 2 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile.

Realme C11 può essere acquistato sullo store ufficiale a 99 euro, mentre per le prime 48 ore viene offerta in omaggio la smartband Realme Band. In alternativa è possibile acquistare Realme Buds 2 a 10 euro oppure Realme Buds Wireless a 20 euro; gli studenti possono godere di uno sconto del 5%.