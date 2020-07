RedMagic 5S è stato presentato ufficialmente in Cina e ha tutte le carte in regola per soddisfare il palato dei gamer mobile più incalliti (ma non solo). Display 144 Hz, touch rate dei grilletti a 320 Hz, sistema di raffreddamento avanzato: questo e tanto altro tra le caratteristiche del nuovo smartphone. Andiamo a scoprire specifiche, funzionalità e prezzi, anche delle cuffie TWS svelate in concomitanza.

RedMagic 5S è ufficiale ed è pensato per il gaming

RedMagic 5S è dotato di potenza bruta, efficiente sistema di raffreddamento, ampio display e generose memorie: tutti gli ingredienti giusti per uno smartphone pensato per il gaming. Il cuore dello smartphone è infatti il SoC Qualcomm Snapdragon 865 con modem 5G, accompagnato da 8/12/16 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage interno UFS 3.1.

Il display AMOLED da 6,65″ supporta i 144 Hz e dispone della funzionalità Touch Choreographer per aggiustare il frame rate in modo automatico, in modo da offrire sempre contenuti i più fluidi possibili. I grilletti integrati “trasformano” RedMagic 5S in un dispositivo da gaming: funzionano a 320 Hz, risultando rapidi e precisi e costituendo un decisivo vantaggio per qualsiasi giocatore. Lo smartphone offre agli utenti anche Immersive Audio e vibrazione 4D Shock, pensati per un audio di alta qualità e un’esperienza di gioco il più immersiva possibile.

Nubia non si è però dimenticata di curare il comparto fotografico del suo RedMagic 5S: a bordo troviamo una tripla fotocamera posteriore Sony da 64 + 8 + 2 MP con apertura f/2.0, grandangolo a 120 gradi, autofocus e, ovviamente, flash LED, oltre a una singola fotocamera anteriore da 8 MP per i selfie (f/2.0). Dal punto di vista della connettività, RedMagic 5S mette a disposizione 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB Type-C 3.0 e porta per il jack da 3,5 mm. La batteria da è 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 55 W.

Per quanto riguarda le funzionalità software, RedMagic 5S si appoggia ad Android 10 con interfaccia RedMagic OS 3.0. Dispone di un migliorato Game Space, che mette a disposizione una completa personalizzazione dell’esperienza di gioco attraverso modifica dei comandi, funzioni per non disturbare durante le sessioni, registrazione di gioco e tanto altro, senza scordare la presenza dei grilletti integrati.

Lo abbiamo lasciato per ultimo, ma sembra essere uno degli aspetti più curati da parte di Nubia: il sistema di raffreddamento Trinity Cooling offre un tubo di raffreddamento a liquido a forma di “L” assemblato con materiali “aerospaziali”, sensori di temperatura avanzati e una dissipazione più efficace del 4,3% rispetto al passato. Troviamo inoltre la Ice Dock, progettata specificatamente per RedMagic 5S per evitare il surriscaldamento.

Ufficiali anche le cuffie RedMagic TWS da gaming

Insieme allo smartphone sono state presentate ufficialmente anche le cuffie RedMagic TWS da gaming. Il design e le caratteristiche rimandano ai dispositivi marchiati RedMagic, con dettagli rossi, bassa latenza (39 ms) e buona durata della batteria. Secondo Nubia sono il partner perfetto per il gaming da mobile, magari da abbinare proprio al nuovo smartphone appena svelato: la latenza di 39 ms sembra infatti disponibile solo con i device del marchio (altrimenti si sale a 60 ms).

La compagnia promette una durata della batteria davvero interessante: 20 ore con una singola carica. Il prezzo di vendita delle cuffie RedMagic TWS da gaming è di 299 yuan, corrispondenti al cambio attuale a circa 37 euro, ma non sappiamo se mai arriveranno in Italia.

Prezzo e uscita di RedMagic 5S

RedMagic 5S è stato presentato oggi in Cina e arriverà in versione global a partire dal mese di settembre 2020. Le varianti attualmente in preordine in Cina sono le seguenti e saranno in vendita dal 1 agosto 2020 ai seguenti prezzi:

Sonic Silver (8 + 128 GB) – 3799 yuan (circa 460 euro)

Pulse (12 + 256 GB) – 4399 yuan (circa 535 euro)

Pulse (16 + 256 GB) – 4999 yuan (circa 608 euro)

Ice Dock – 179 yuan (circa 22 euro)

I prezzi per la variante global non sono ancora stati annunciati, ma saranno molto probabilmente un po’ più alti: di quanto lo scopriremo nelle prossime settimane, per cui continuate a seguirci.

