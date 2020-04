Nel 2018, quando Huawei era alle prese con la presentazione di Mate 20, il produttore cinese aveva lanciato anche delle nuove schede di memoria, chiamate Nano Memory Card (NM Card).

L’idea era di rimpicciolire la classica microSD nelle dimensioni di una scheda nano SIM, permettendo di alloggiarla comodamente al posto della SIM stessa. Quest’oggi, il noto produttore Lexar lancia le sue prime NM Card.

Ci sono voluti praticamente due anni prima che qualcuno, oltre a Huawei, decidesse di investire nelle NM Card; il produttore all’epoca aveva cercato di spingere affinché altre aziende decidessero di seguire la sua strada, ma fino ad oggi nessun altro aveva prodotto questo tipo di supporti di memoria.

Le nuove Lexar NM Card da 128 e 256 GB

Lexar arriva sul mercato con due differenti schede di memoria NM Card che variano in base alla capacità di archiviazione: 128 GB e 256 GB, che vengono proposte rispettivamente ai prezzi di 59,99 euro e 109,99 euro con disponibilità entro la fine del mese in corso.

Al momento queste schede sono compatibili con gli smartphone Huawei, tra i quali Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro, e sfruttano il protocollo eMMC 5.1 e offrono prestazioni ad alta velocità fino a 90 MB/s in lettura e 70 MB/s in scrittura.

Non resta che vedere se la mossa di Lexar spingerà altri produttori ad adottare questo standard, portando sul mercato altri nomi noti (come SanDisk o Samsung) per produrre altre NM Card (e magari portare un abbassamento nei prezzi).