Huawei P40 e P40 Pro continuano a offrire in regalo Watch GT 2

Huawei aveva pensato di proporre, in concomitanza col lancio sul mercato di P40 e P40 Pro, una valida, interessante promozione per ottenere in regalo lo smartwatch Huawei Watch GT 2. Ebbene, l’azienda cinese ha appena deciso di prorogare la suddetta promozione, che così sarà disponibile in tutti i punti vendita aderenti fino al 24 maggio 2020.

Promozione per l’acquisto di Huawei P40 e P40 Pro

Qualora non lo sapeste, la promozione di Huawei consentirà a chiunque voglia acquistare un nuovo flagship dell’azienda, che sia Huawei P40 ovvero Huawei P40 Pro, di ricevere gratuitamente lo smartwatch Huawei Watch GT 2 di colore Matte Black del valore commerciale di ben 229 euro. Come? Basterà registrare il proprio acquisto a questo indirizzo inserendo i dati e la documentazione richiesta entro il 24 maggio: lo smartwatch arriverà a casa, indicativamente entro 60 giorni dalla validazione della richiesta di adesione all’iniziativa, comunque non oltre 6 mesi dalla stessa.

E’ opportuno specificare che la proroga per la promozione di lancio per Huawei P40 e P40 Pro vale anche per i clienti che avevano deciso di effettuare il preordine, che quindi avranno tempo fino al 14 maggio prossimo per finalizzare l’acquisto. In ogni caso, per ogni ulteriore dettaglio – e per sciogliere dubbi – potete anche consultare la pagina dedicata alla promo.