Durante l’evento di presentazione della linea di automobili Han di BYD per il mercato europeo, il costruttore di auto di Shenzhen ha avuto un ospite di onore: Yu Chengdong, CEO del ramo business di Huawei. Proprio in questa sede, Chengdong ha annunciato Huawei P40 BYD Han, ovvero una particolare variante del flagship Huawei P40 con la silhouette di un’auto inserita al centro della back cover dello smartphone.

Controllo di ogni aspetto dell’auto

La particolarità di questo smartphone ruota attorno all’OS equipaggiato dalle autovetture di BYD Auto: Huawei HiCar, ovvero la soluzione alternativa ad Android Auto. Tramite HiCar, gli utenti muniti di questa particolare edizione di Huawei P40 potranno controllare rapidamente molte delle funzioni dell’automobile, come ad esempio gestire l’apertura/chiusura delle portiere tramite il sistema “NFC car system”.

La connessione fra auto e Huawei P40 BYD Han permette inoltre di gestire il sistema di aria condizionata, i vetri, la componente telefonica, ricaricare lo smartphone, condividere con i propri familiari le immagini riprese tramite le telecamere installate nell’auto e molto altro.

Al momento Yu Chengdong non ha rilasciato informazioni circa le caratteristiche complete di Huawei P40 BYD Han o su quando sarà disponibile in Europa e a che prezzo; contiamo di aggiornare l’articolo non appena arriveranno maggiori informazioni a riguardo.

