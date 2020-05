Brutte notizie per i possessori di Huawei P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro e Mate 10 RS Porsche Design che attendono con impazienza il rilascio dell’aggiornamento che porterà sui loro device EMUI 10: il team del colosso cinese, infatti, ha posticipato di qualche settimana il momento in cui darà il via al roll out.

Questa è la roadmap aggiornata relativa alle varie zone (il team di Huawei precisa che si riferisce soltanto ai modelli no brand):

Europa Occidentale – metà giugno 2020

Europa Nordorientale – metà giugno 2020

Russia e Asia Centrale – fine giugno 2020

Medio Oriente e Africa – inizio giugno 2020

America Latina – fine giugno 2020

Asia Pacifico – metà giugno 2020

Canada – metà giugno 2020

Giappone – inizio giugno 2020

Ricordiamo che, stando ai precedenti progetti, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro e Huawei Mate 10 RS Porsche Design avrebbero dovuto cominciare a ricevere tale update in Europa già nel corso di questo mese.

Come aggiornare a EMUI 10 Huawei P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro e Mate 10 RS Porsche Design

Quando l’update con EMUI 10 sarà effettivamente disponibile, potrà essere scaricato direttamente dallo smartphone: è possibile controllare manualmente la sua disponibilità andando nel menu delle Impostazioni, scorrendo sino a Sistema, selezionando Aggiornamento software e avviando il controllo.