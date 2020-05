Al netto dell’apparentemente interminabile periodo di crisi che sta vivendo, HTC è e rimane uno dei nomi storici del settore mobile – al suo nome si lega il primo smartphone Android in assoluto, e scusate se è poco – e presto potrebbe tornare ad avere un flagship nella propria line-up.

Di recente vi abbiamo riportato i risultati finanziari di HTC relativi al mese di aprile 2020 e – ancora una volta – c’è stato ben poco da festeggiare, anzi. Tanto per cambiare, le difficoltà maggiori di HTC sono legate proprio agli smartphone (come dimenticare il cryptophone HTC Exodus, ennesimo buco nell’acqua).

Nonostante questo, e a dispetto del fatto che il produttore taiwanese abbia ormai deciso di concentrare la maggior parte delle proprie energie nel settore della VR, la divisione mobile di HTC rimarrà operativa e presto potrebbe tornare a far parlare di sé.

Un nuovo flagship HTC in arrivo?

Pare, infatti, che nel mese di luglio 2020, dunque relativamente a breve, HTC porterà sul mercato il proprio primo smartphone 5G.

Questo nuovo smartphone porrebbe fine all’assenza di HTC dalla scena dei flagship, che dura ormai da due anni, ovvero dai tempi di HTC U12+. A quanto si dice, la prima fase della commercializzazione dovrebbe essere limitata al mercato taiwanese. Insomma, pare che HTC voglia sondare il terreno prima di decidere se renderlo diponibile anche altrove.

Per il momento non sono trapelati dettagli in merito alle caratteristiche, ma è piuttosto scontato aspettarsi uno smartphone esteticamente al passo coi tempi, con cornici ridotte e un foro o al massimo un piccolo gotch per la fotocamera anteriore.

Quanto alla scheda tecnica, siccome parliamo di un flagship HTC, la scelta più ovvia per il SoC sarebbe il Qualcomm Snapdragon 865. C’è però un’altra ipotesi che non va scartata a priori: di recente vi abbiamo del presunto nuovo HTC Desire 20 e del fatto che dovrebbe avere un SoC Snapdragon serie 600; se quest’indiscrezione venisse confermata, rimarrebbe aperta la pista Qualcomm Snapdragon 765, che permetterebbe ad HTC di creare uno smartphone 5G prestante, ma al contempo non eccessivamente costoso.

Vi interesserebbe un nuovo flagship HTC? Trovereste più appetibile un modello premium oppure un quasi top di gamma più economico? Ditecelo nel box dei commenti.