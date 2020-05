HTC ha pubblicato i risultati finanziari relativi al mese di aprile e ancora una volta non sembra esserci nulla per cui festeggiare, a conferma del fatto che il produttore taiwanese continua a vivere un periodo di crisi che va avanti ormai da parecchio tempo e per la quale non pare riesca a trovare una soluzione.

Se le vendite delle cuffie HTC Vive VR riescono a crescere, non lo fanno abbastanza da compensare le perdite derivanti dal settore degli smartphone e così i ricavi complessivi di aprile 2020 si sono avvicinati ai 10 milioni di dollari, con una diminuzione del 31,25% rispetto al mese precedente e addirittura del 49,86% rispetto ad aprile del 2019.

HTC ha raggiunto il suo minimo storico

Questo risultato rappresenta anche un minimo storico per l’azienda con sede a Taiwan che, lo ricordiamo, neanche dieci anni fa era uno dei maggiori produttori di smartphone al mondo.

Probabilmente HTC continuerà a spingere sul settore VR (di recente ha annunciato un’alternativa gratuita all’app Zoom per le teleconferenze) mentre secondo gli analisti perchè crescano le vendite della divisione smartphone bisognerà attendere il lancio del primo modello dotato di connettività 5G.

Sarà sufficiente per una ripresa dell’azienda?