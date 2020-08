Samsung è uno dei maggiori produttori al mondo di smartphone, sebbene si sia fatto soffiare la prima posizione da Huawei, ma è anche uno dei player più importanti per quanto riguarda lo sviluppo di chip e memorie. Secondo un inedito rapporto pubblicato da ETNews, pare che Google sia in trattativa con il colosso sud coreano per una importante commissione: lo sviluppo di un processore per il tracking dei movimenti del corpo. La notizia rilanciata ci rammenta dell’altro rapporto che vedrebbe le due compagnie impegnate anche nello sviluppo di un particolare processore custom serie Exynos.

Un chip particolare da Samsung

Il tipo di richiesta ci porta a credere che Google sarebbe intenzionato ad utilizzare questo particolare processore all’interno di una nuova gamma di dispositivi wearable – forse come conseguenza dell’acquisizione di Fitbit? -, di cui Samsung dovrebbe occuparsi sia del design che della produzione. Di solito una fonderia si occupa unicamente della produzione di chip e non del loro design, ma è probabile che Samsung abbia deciso di occuparsi dell’intero processo produttivo per rosicchiare un po’ di quote di mercato a TSMC.

Allo stato attuale il rapporto può essere considerato come un mero rumor considerando l’assenza di conferme da parte delle due aziende, ma è probabile che avremo modo di scoprire maggiori notizie nel corso dei prossimi mesi.