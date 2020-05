E così, anche Google Play Film accoglie il “nuovo” switcher per cambiare account. Si tratta di un modo semplice e rapido che permette di bypassare un passaggio con una gesture comoda e immediata segnalata nell’ultima versione 4.19.19 attraverso un aggiornamento lato server.

Novità Google Play Film 4.19.19

Da quanto il Google Play Store ha introdotto il nuovo switcher è possibile cambiare profilo con la gesture di cui vi dicevamo, gesture che ora ritroviamo anche su Google Play Film.

Google la sta rendendo disponibile agli utenti in maniera graduale, con un cambiamento della grafica della barra superiore che muta disposizione e presenta ora proprio l’icona con il profilo dell’account Google.

Ecco, ora con un semplice swipe verso il basso a partire dalla foto profilo, è possibile cambiare account in un attimo.

Come aggiornare Google Play Film

Dunque, la gesture è sempre quella cui siamo soliti avere a che fare con le app di Google, ma non è detto che sia stata rilasciata ancora per tutti. Si tratta come al solito di un cambiamento lato server, che tuttavia dovrebbe essere legato all’ultima versione dell’app, la 4.19.19 che potete scaricare direttamente su APK Mirror, volendo.

