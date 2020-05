In queste ultime settimane Youtube Music sta andando incontro ad un gran numero di cambiamenti. Infatti, dopo aver attivato l’accesso anticipato per trasferire la libreria audio a seguito della chiusura di Google Play Music, in queste ore è in propagazione un nuovo aggiornamento dell’applicazione che va ad introdurre una interessante novità a livello del menu di riproduzione del brano.

Menu “Related” su YouTube Music

Infatti, com’è possibile notare nella galleria immagini presente qui sotto, nella versione 3.65 è ben visibile il nuovo tab “Related” subito di fianco a “Lyrics”. Il nuovo menu della UI, attivabile tramite uno swipe verso l’alto durante la riproduzione del brano, è suddiviso in diverse sottosezioni che permettono di accedere a brani correlati – Related -, ad una selezione di artisti simili, playlist raccomandate e anche una breve biografia del gruppo attualmente in riproduzione.

Previous Next Fullscreen

Oltre al nuovo menu “Related”, su YouTube Music fanno la comparsa anche le nuove playlist “Focus Mix“, “Chill Mix“, “Workout Mix” e “Energy Mix“. Come indicato da un utente su Reddit, le nuove playlist sarebbero integrate all’interno del menu generale “Esplora”. Purtroppo allo stato attuale non sembrerebbe essere possibile attivare le nuove playlist – l’utente dichiara di ricevere un errore quando cerca di accedervi -, ma dovrebbero integrare una serie di brani specificamente adatti al proprio umore.

Nuova barra di ricerca su Google Play Film

Passando invece a Google Play Film, la versione 4.19 dell’applicazione svela una rinnovata barra di ricerca. Questa, invece di essere limitata alla classica icona a forma di lente d’ingrandimento, vede adesso l’arrivo di una barra molto più estesa con tanto di possibilità di switchare rapidamente da un account all’altro con un semplice swipe verso il basso, come ad esempio è possibile fare su altre applicazioni di Google da ormai diverso tempo. Continua ad essere disponibile il classico hamburger menu in alto a sinistra tramite cui accedere alle impostazioni generali dell’applicazione.

Le novità che abbiamo visto in questa news sono attualmente in fase di propagazione su Google Play Store. Purtroppo nessuno dei terminali presenti in redazione dispone del nuovo menu di YouTube Music, ma è solo questione di tempo prima che arriverà anche qui da noi. Nel mentre, però, potete scaricare gli aggiornamenti delle app tramite i badge del Play Store qui in basso.

YouTube Music



Google Play Film