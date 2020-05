Senza grossi clamori e colpi di scena, Google continua la sua opera di ampliamento dei film a risoluzione 4K su Google Play Film. In queste ore il film “Joker” è il primo in Italia ad arrivare nel formato HDR di Dolby. Questo, precedentemente disponibile unicamente in formato 4K, è stato aggiornato al formato HDR di Dolby su tutti i dispositivi attualmente compatibili.

Arrivano i primi film 4K HDR su Play Film

Allo stato attuale il film con il premio Oscar Joaquin Phoenix è l’unico film a comparire nei risultati dei film in Dolby, ma la presenza del titolo all’interno della categoria “I film più popolari in Dolby Vision” ci porta a credere che ben presto verranno aggiunti ulteriori film.

Parallelamente ai film in formato HDR, in questi giorni continua a crescere anche la lista di titoli a risoluzione 4K UHD. Allo stato attuale troviamo:

Animali Fantastici e dove trovarli;

Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald;

The Dark Knight Rises;

Ready Player One;

Aquaman;

Wonder Woman.

Nel mentre, IT, film distribuito dalla Warner Bros. Home Entertainment, è il primo titolo su Google Play Store disponibile in più lingue con audio e sottotitoli facilmente selezionabili tra quelle offerte dalla piattaforma di Google.