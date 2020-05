Un sito vietnamita conferma un altro particolare, emerso qualche mese fa, sul Google Pixel 4a, aggiungendo così un altro pezzettino al quadro sul suo conto, in attesa della presentazione ufficiale.

Il sito è entrato in possesso di alcune foto che ritraggono Google Pixel 4a in una fabbrica locale e questo conferma che Google ha scelto di produrlo in Vietnam, rispettando così quanto si vociferava nei mesi passati.

Le foto pubblicate dal sito ci mostrano Google Pixel 4a in nero e nella confezione di vendita, che è quella classica dei Pixel, e anche una sua variante bianca più grande con due sensori fotografici posteriori, già emersa nelle ultime settimane, che potrebbe essere Google Pixel 4a XL.

La situazione si fa quindi abbastanza confusa perché non è chiaro, in questo momento, se ci sarà o meno una variante più grande, XL, e se le foto emerse di recente ritraggono solamente un prototipo abbandonato, come sembrerebbe, o un modello destinato alla vendita.

A questo punto, comunque, sappiamo tutto del Google Pixel 4a e conosciamo specifiche tecniche, prezzo e data di lancio e l’unica cosa che manca è la disponibilità sul Google Store per poterlo acquistare, ma per questo c’è bisogno di aspettare un altro paio di settimane.