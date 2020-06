L’applicazione Google Fotocamera è una delle migliori presenti sul panorama Android – chiedetelo a chi possiede uno smartphone Pixel – ed è da diverso tempo al centro di una lunga serie di porting per essere utilizzata su smartphone di altri brand. Se possedete OnePlus 8 o OnePlus 8 Pro, potete finalmente installare un port dell’applicazione di Google in grado di sfruttare anche i sensori accessori presenti sugli smartphone di OnePlus.

Supporto ai sensori supplementari

Considerando la presenza di soli due sensori nell’attuale generazione di Google Pixel, gli sviluppatori hanno dovuto modificare il codice dell’applicazione di Google per riuscire a sfruttare anche le lenti supplementari su dispositivi diversi dai Pixel, come ad esempio quella ultra grandangolare o telescopica.

Il port realizzato dallo sviluppatore XDA Urnyx05 per i sopracitati smartphone OnePlus, sfrutta sia il sensore telescopico che quello ultra grandangolare e, per la gioia di chi non si trova molto a suo aggio con il modding, può essere facilmente installata senza bisogno di fare il root dello smartphone.

Sono però presenti alcune limitazioni per chi decide di dare una chance al porting di Google Fotocamera. Le foto vengono salvate a risoluzione pari a 12 MP e non a 48 MP – è presente un rapporto di pixel binning di 4 in 1 -, e manca anche il supporto alla modalità macro.

Se siete curiosi di provare la mod sul vostro OnePlus 8 e 8 Pro la potete scaricare al seguente link.

