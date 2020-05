Il team di Google è impegnato in un continuo lavoro di miglioramento dei vari servizi e applicazioni offerti dal colosso di Mountain View e in tale attività rientrano anche le modifiche all’interfaccia, come quella che riguarda Google Assistant.

Ci riferiamo all’interfaccia a schede, già implementata in vari Paesi e che in questi giorni sta facendo la sua apparizione pure sugli smartphone italiani (le segnalazioni si stanno moltiplicando).

Google Assistant diventa più smart con questa nuova UI

Basta un rapido sguardo alla seguente immagine per individuare le novità introdotte con la nuova interfaccia a schede di Google Assistant:

Senza dubbio la nuova UI dell’assistente del colosso di Mountain View si caratterizza per l’ordine e la semplicità, consentendo agli utenti di individuare rapidamente le azioni disponibili per ciascuna scheda (per esempio, in quella relativa al Coronavirus ci sono i collegamenti per le informazioni generali e per le ultime notizie).

Nella parte bassa sono disponibili, infine, i collegamenti per una nuova ricerca (attraverso un’immagine, con il supporto vocale o con immissione del testo).

Visualizzate già questa nuova interfaccia di Google Assistant?

*** Grazia a Davide Grasso per la segnalazione