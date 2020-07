Si torna nuovamente a parlare della EMUI 11 e delle feature che saranno integrate al suo interno. Secondo quanto dichiarato dagli executive del colosso cinese è lecito aspettarsi un lancio durante il Q3 2020, come del resto avevamo già previsto qualche settimana va. Sebbene gli executive di Huawei non abbiano mai rilasciato informazioni circa le feature o il design della EMUI 11, Wang Chenglu, Presidente Huawei Consumer Business Software, ha dichiarato che la prossima versione della EMUI sarà basata sulla Distributed Technology.

Distributed Technology sulla EMUI 11

Essa permette ad esempio di effettuare chiamate video a risoluzione HD attraverso dispositivi multipli. Un utente potrebbe rispondere ad una chiamata (audio o video) da un device per continuare a condurla attraverso un altro, il tutto senza interruzioni. In ambienti di lavoro la Distributed Technology permetterebbe poi ad uno smartphone e un computer di condividere i display per consentire il trasferimento di file con un semplice drag & drop e molto altro.

Quando arriverà la EMUI 11? Secondo i piani di sviluppo del colosso cinese, durante i mesi di agosto/settembre dovrebbe avere luogo la classica Huawei Developer Conference 2020 (o HDC 2020). Durante questo evento è molto probabile che gli executive di Huawei presenteranno la EMUI 11 e le più importanti tecnologie integrate al suo interno.

Per quanto riguarda il sistema operativo in generale, si presume che il team di sviluppo abbia deciso di basare la EMUI 11 sulla versione AOSP (Android Open Source Project ) di Android 11 e non su HarmonyOS, anche se è lecito aspettarsi alcune novità anche da questo punto di vista.