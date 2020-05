Ormai è passato un po’ di tempo da quando Google ha rilasciato l’ultimo corposo aggiornamento per Android Auto ma ciò non significa che gli sviluppatori del colosso di Mountain View non stanno continuando a lavorare ad esso per introdurre di tanto in tanto delle piccole novità e nelle scorse ore una di esse è stata implementata per qualche utente.

Android Auto si prepara ad un design meno invasivo per le notifiche

Stando ad una segnalazione su Reddit, infatti, pare che il team di Android Auto stia testando una nuova interfaccia per le notifiche, caratterizzata dall’aggiunta alla relativa barra di un pulsante per silenziare (probabilmente le successive notifiche provenienti da quell’app) e un altro per eliminare (attualmente la notifica non include tale opzione, sebbene toccandola gli utenti abbiano la possibilità di passare all’app che l’ha inviata).

Inoltre la notifica in questa nuova interfaccia non occupa più l’intera parte alta dello schermo, avendo così un aspetto meno invasivo.

Questo nuovo design delle notifiche su Android Auto è al momento disponibile soltanto per un limitato numero di utenti e viene implementato attraverso un aggiornamento lato server.

Non sappiamo quanto tempo sarà necessario attendere perchè il team di Google lo metta a disposizione di tutti.