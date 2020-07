Dal lancio di Android 10 in poi, e quindi anche con Android 11, Google ha abbandonato quella simpatica tradizione di utilizzare il nome di un dolce in riferimento ad una nuova major release di Android. Del resto Android 7.0 Nougat, Android 8.0 Oreo e Android 9.0 Pie facevano proprio allusione ad alcuni dolci, e ogni anno la rete si domandava verso quale altro dolce il team di Google avrebbe fatto riferimento per la nuova versione di Android.

Red Velvet Cake suona meglio di Android 11?

Android 11, benché non sia accompagnato dal nome di un dolce, viene effettivamente indicato internamente con il nome di “Red Velvet Cake“. A darci conferma del simpatico nome utilizzato da Big G ci pensa direttamente Dave Burke, Vice Presidente di Android; infatti, durante un podcast ha dichiarato “tuttavia, se dovessi chiedere a un ingegnere del mio team su cosa stanno lavorando, direbbe “RVC”. E così “RVC” fa riferimento a Red Velvet Cake“.

Potete scoprire il riferimento al nome in codice Rev Velvet Cake e altro direttamente al link di YouTube presente qui in basso. Che ne pensate del cambio di Google da Android 10 in poi? Preferite l’utilizzo di numeri oppure vorreste tornare nuovamente al nome di dolci? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.