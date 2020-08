Curiosi di scoprire come sarà Android 11 sugli smartphone OnePlus? In attesa di conoscere ufficialmente la nuova personalizzazione HydrogenOS 11, che sarà presentata in giornata, possiamo dargli un’occhiata in anteprima grazie a un video hands-on apparso in Rete.

OnePlus HydrogenOS 11 con Android 11 in un video hands-on

Come abbiamo visto, oggi è il giorno della presentazione di HydrogenOS 11: OnePlus svelerà il software privo dei Google Play Services pensato per il mercato cinese, dando un’idea di come sarà la variante globale OxygenOS 11. La release offrirà novità estetiche e diverse nuove funzioni, tra cui l’Always On Display, che sta latitando da diverso tempo e i possessori di smartphone OnePlus aspettano con trepidazione.

A poche ore dall’annuncio ufficiale è spuntato un video hands-on di un paio di minuti che mostra in anteprima l’aspetto di HydrogenOS 11 e alcune funzionalità: tra queste possiamo subito notare il nuovo Shelf, l’inedita schermata di chiamata, il live wallpaper, l’app meteo e, appunto, un assaggio di Always On Display.

Se volete godervi una bella anticipazione di come sarà OxygenOS 11 sul vostro smartphone OnePlus non dovete fare altro che dare un’occhiata al video qui in basso. Appuntamento al primo pomeriggio allora, quando la casa cinese svelerà ufficialmente la sua nuova personalizzazione di Android 11.