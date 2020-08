Il team di OnePlus ha annunciato che lunedì 10 agosto 2020 presenterà ufficialmente HydrogenOS 11, la nuova versione della sua interfaccia personalizzata che sarà basata su Android 11, ossia l’ultima release del sistema operativo mobile di Google.

Ricordiamo che OxygenOS e HydrogenOS possono essere considerate come “skin” software ed esperienze utente tipiche di OnePlus, la prima dedicata agli utenti internazionali e la seconda a quelli cinesi, che nel corso degli anni sono andate via via avvicinandosi tra loro, tanto da essere ormai molto simili.

In arrivo le novità di OnePlus pensate per Android 11

Con la presentazione ufficiale di HydrogenOS 11 basata su Android 11 avremo pertanto la possibilità di scoprire alcune delle feature pensate dal team di sviluppatori di OnePlus per la nuova versione dell’interfaccia dell’azienda e che arriveranno anche su OxygenOS.

Il produttore cinese non ha fornito dettagli relativi al rilascio delle prime versioni beta ma è probabile che non ci sarà da attendere molto tempo anche se, quasi certamente, inizialmente saranno disponibili delle release non completamente stabili.

Tra le novità non dovrebbero mancare una riprogettazione dell’applicazione Meteo e l’introduzione di una modalità Always-on Display. La settimana prossima ne sapremo di più.