Ci eravamo lasciati giusto un anno fa con il lancio di POCO C85 Pro. Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe ormai arrivato il turno del suo successore, POCO C95 Pro 4G, e un nuovo leak delle ultime ore ne avrebbe svelato le specifiche tecniche, il design e le presunte colorazioni disponibili al lancio: scopriamole insieme nel dettaglio.

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POCO C95 Pro: specifiche tecniche, design e colorazioni

Il nuovo modello di casa Poco sarà potenziato dal chip MediaTek Helio G91 Ultra: sul lato anteriore troveremo presumibilmente un display di tipologia LCD da 6,9 pollici di diagonale con risoluzione 720 x 1600 pixel, oltre che una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz per la fruizione dei contenuti multimediali. Nel caso del comparto fotocamere troveremo invece un sensore posteriore da 50 megapixel, accompagnato sul lato frontale da un sensore da 8 megapixel.

Ad alimentare il tutto ci pensa una batteria da 7500 mAh di capacità, con il supporto alla ricarica rapida via cavo da 45 W di potenza. Al suo interno troveremo il sistema operativo Android 16 preinstallato al suo interno potenziato dall’interfaccia proprietaria HyperOS 3. Sul lato destro di POCO C95 Pro 4G sarà presente un sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali, utile per lo sblocco rapido del dispositivo, “accorpato” nel tasto di accensione / spegnimento.

Due saranno le presunte configurazioni disponibili al lancio, rispettivamente da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (che dovrebbe avere un costo indicativo di 220 dollari), o 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (venduta a circa 260 dollari), nelle colorazioni Dark Blue, Black e Green, che sembra avere una rifinitura in pelle finta sulla scocca posteriore. Un leak trapelato in Rete nelle ultime ore e proveniente da un presunto rivenditore in Uzbekistan, in particolare, mostrerebbe le tre colorazioni del nuovo modello.

Data la recente certificazione IMDA di Singapore per la vendita, è lecito aspettarsi un debutto a breve, anche se non conosciamo una data precisa per il mercato occidentale. È bene chiarire che al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) direttamente da parte della compagnia produttrice: rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da POCO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.