Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo dii garantire loro un’esperienza che possa essere semore più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Un esempio di questo incessante lavoro è rappresentato dall’introduzione di una notifica che ha come obiettivo quello di ricordare agli utenti che hanno lasciato un messaggio in bozza in una conversazione.

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Una comoda novità per WhatsApp Beta

Con la versione 2.26.35.2 di WhatsApp Beta per Android il team di sviluppatori del servizio di messaggistica istantanea ha iniziato ad implementare per alcuni utenti una funzionalità a cui sta lavorando da parecchio tempo: ci riferiamo ad una notifica che avvisa che è rimasto un messaggio in bozza.

In pratica, se un utente scrive un messaggio in una chat e poi abbandona la conversazione prima di inviarlo, il servizio salva il messaggio come bozza e, nel caso in cui l’utente passi a un’altra app, programma una notifica per ricordargli il messaggio non inviato.

L’avviso in questione appare nel pannello delle notifiche dopo 1 minuto, il suo titolo è “La tua bozza” e include anche il nome del contatto e, se viene toccato, WhatsApp apre direttamente quella conversazione, consentendo così all’utente di inviare il messaggio.

Al momento non si sa quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

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