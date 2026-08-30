Continuiamo a seguire con interesse il lavoro incessante del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Pare che tra le novità in lavorazione vi sia anche un filtro intelligente che consentirà agli utenti di visualizzare le conversazioni in cui qualcuno li ha menzionati o ha risposto a uno dei loro messaggi.

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Una comoda novità in arrivo su WhatsApp

Il team di sviluppatori del servizio di messaggistica continua a lavorare al miglioramento dei filtri, soluzione che permette agli utenti di districarsi con maggiore semplicità tra le tante conversazioni.

Ebbene, grazie alla versione 2.26.34.4 beta per Android è emerso che c’è un nuovo filtro in cantiere: stiamo parlando di To You, un filtro che racchiude tutte le chat in cui vi sono menzioni o risposte.

In pratica, il nuovo filtro permetterà agli utenti di trovare rapidamente le chat che contengono menzioni e risposte e che, pertanto, richiedono la loro attenzione.

Nel momento in cui qualcuno menziona un utente in una chat di gruppo, WhatsApp mostrerà automaticamente questa conversazione nel nuovo elenco e la stessa accadrà quando qualcuno cita un messaggio dell’utente e invia una risposta (entrambi i tipi di interazione sono raggruppati in un unico posto).

C’è da precisare che questo nuovo filtro sarà opzionale e, pertanto, gli utenti potranno scegliere se mantenerlo nell’elenco principale delle chat o spostarlo in una sezione separata.

Al momento non si sa quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa applicazione di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

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