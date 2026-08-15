Tre fotocamere da 200 MP su un unico smartphone, ottiche firmate ZEISS e un processore da oltre 4 milioni di punti AnTuTu: vivo X300 Ultra non è il solito flagship. Ora disponibile nella colorazione esclusiva Film Green, la versione da 16 GB + 1 TB scende a un prezzo decisamente interessante su MediaWorld, con uno sconto che supera il 25% rispetto al listino ufficiale. Vale la pena approfondire.

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Vivo X300 Ultra: tre ottiche prime ZEISS, un terabyte di spazio e prestazioni da record

La vera anima di vivo X300 Ultra è il suo sistema fotografico, sviluppato in stretta collaborazione con ZEISS e basato su un trio di ottiche prime: 14 mm, 35 mm e 85 mm, con copertura fino a 200 mm grazie alla focale periscopica. Non si tratta di numeri sulla carta: ogni lunghezza focale dispone di un sensore dedicato ad alta risoluzione.

La fotocamera principale monta il sensore Sony LYT901 da 200 MP (f/1.85), affiancata da un teleobiettivo periscopico Samsung HPB da 200 MP e da un ultra-grandangolare Sony LYT828 da 50 MP. A completare il sistema, un sensore multispettrale da 5 MP e una selfie camera da 50 MP con autofocus. Il tutto con supporto video 4K a 120 fps in 10-bit Log in modalità multifocale simultanea: una funzionalità rarissima anche tra i top di gamma più blasonati.

Sotto la scocca lavora il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3 nm, abbinato a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di storage dual UFS 4.1. Il benchmark AnTuTu si attesta a 4.010.000 punti, un risultato che posiziona questo dispositivo ai vertici assoluti del mercato.

Il display è un AMOLED da 6,83 pollici WQHD+ (1440×3168) con 144 Hz, luminosità di picco a 1800 nit, HDR10+ e copertura schermo del 90,1%: tutto quello che serve per un’esperienza visiva senza compromessi.

La batteria da 7.000 mAh supporta la ricarica cablata FlashCharge da 100W (caricabatterie incluso in confezione) e la ricarica wireless da 40W. Non mancano IP68 + IP69, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e USB-C 3.2 Gen1. Il software è Android 16 con OriginOS e funzionalità AI integrate.

La colorazione Film Green aggiunge un tocco di personalità con la sua finitura oleosa ispirata alle lenti vintage, mentre la cornice in lega titanio-alluminio garantisce robustezza mantenendo uno spessore di soli 8,87 mm nonostante i 240 g di peso.

Per ulteriori dettagli: Recensione Vivo X300 Ultra: qualità foto e video stellare

Prezzo, sconto e come ottenerlo a 1.483,67€

vivo X300 Ultra 1TB Film Green è disponibile su MediaWorld con un prezzo già scontato a 1.599,49€ rispetto al listino ufficiale di 1.999€. Ma c’è un ulteriore vantaggio concreto: acquistando tramite app MediaWorld e pagando con la Carta MW Club (gratuita e richiedibile online), si ottiene un ulteriore sconto del 15%, che porta il prezzo finale a 1.483,67€.

Il risparmio complessivo rispetto al prezzo di lancio supera i 515€, pari a circa il 26% di sconto. Per uno smartphone flagship con queste specifiche fotografiche e questo quantitativo di storage, si tratta di un’opportunità concreta da non sottovalutare. Scopri anche le migliori offerte smartphone del momento.

Prezzo di listino : 1.999€

: 1.999€ Prezzo su MediaWorld (base) : 1.599,49€

: 1.599,49€ Prezzo finale con app + Carta MW Club : 1.483,67€

: Risparmio totale : oltre 515€ (~26%)

: oltre (~26%) Disponibile su: MediaWorld (online e app)

La Carta MW Club è gratuita e si può richiedere direttamente dal sito MediaWorld prima di completare l’acquisto.

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