Negli ultimi giorni, molti possessori di smartphone Android si saranno accorti di una novità: ricevono notifiche inaspettate da Google, e non su aggiornamenti di sicurezza o nuove funzionalità, ma come invito a configurare Health Connect, un servizio che probabilmente molti utenti non sapevano nemmeno di avere installato sul proprio dispositivo.

Di qui, una domanda che sorge spontanea: perché Google sta spingendo così tanto su questa piattaforma proprio ora?

La scarsa visibilità dell’app

Per comprenderlo, torniamo indietro nel tempo, al 2022, anno di nascita di Health Connect con un obiettivo ambizioso: diventare una sorta di hub per tutti i dati di salute e fitness raccolti dalle diverse applicazioni installate sul telefono.

Insomma, per Google l’app sarebbe dovuta essere un centro di raccolta di tutte le informazioni catturate tramite fitness tracker, tapis roulant, bilancia smart e così via. Se infatti tutti questi dispositivi appartengono a marche diverse, allora ciascuno di essi utilizza la propria app dedicata, costringendo l’utente a destreggiarsi tra interfacce diverse per ottenere una visione completa del proprio stato di salute.

Ebbene, Health Connect ha promesso di risolvere questo problema fungendo da aggregatore universale, permettendo alle varie applicazioni di condividere i dati tra loro in modo sicuro e centralizzato.

Nonostante le potenzialità evidenti e la crescita costante del numero di app compatibili, però, Health Connect continua a soffrire di un problema fondamentale: quasi nessuno sa che esiste. A differenza di altri servizi Google che vengono presentati durante la configurazione iniziale dello smartphone, Health Connect rimane infatti nascosto, aspettando che gli utenti lo scoprano da soli. Cosa che, però, raramente avviene.

Un’accessibilità da migliorare

Il motivo principale di questa scarsa adozione da parte degli utenti è la scarsa accessibilità del servizio. Nelle Impostazioni di Android, il percorso per raggiungere Health Connect è praticamente sepolto sotto tre livelli, costringendo l’utente ad affrontare una sorta di labirinto digitale che scoraggia anche i più esperti. La maggior parte delle persone scopre dunque l’esistenza di Health Connect attraverso due canali: leggendo articoli online specializzati in tecnologia oppure trovando l’opzione all’interno delle applicazioni di fitness che già utilizzano.

Il primo canale è inevitabilmente limitato, dato che la maggioranza degli utenti non segue abitualmente le notizie tecnologiche.

Il secondo approccio, quello tramite le app, si rivela spesso altrettanto insoddisfacente. Molti sviluppatori, infatti, non pubblicizzano affatto l’integrazione con Health Connect, relegando questa opzione nelle profondità dei menu delle impostazioni, dove passa facilmente inosservata.

Insomma, il risultato è che molte persone scoprono con sorpresa di avere Health Connect installato sul proprio telefono senza averlo mai utilizzato.

Come Google sta affrontando il problema di visibilità della sua app

Per affrontare questo problema di visibilità, Google ha deciso di adottare un approccio evidentemente più diretto.

Con l’aggiornamento di agosto 2025 del Google Play System Update, l’azienda ha infatti introdotto un sistema di notifiche push progettato per attirare l’attenzione degli utenti. Chi non ha ancora collegato nessuna app a Health Connect riceve pertanto una notifica che spiega quali sono le caratteristiche di Health Connect e invita a impostare l’app.

Quando l’utente tocca la notifica, viene infatti aperta direttamente l’app Health Connect, in cui compare un banner ben visibile che permette di iniziare la configurazione. Premendo il pulsante “Configura“, appare un elenco di tutte le applicazioni compatibili installate sullo smartphone. Una volta collegata la prima app, Health Connect propone automaticamente di connettere anche le altre applicazioni disponibili, facilitando il processo di configurazione completa.

È chiaro che l’intensificazione degli sforzi di Google per promuovere Health Connect non è certo casuale. L’azienda ha infatti in programma sviluppi importanti per la piattaforma che potrebbero trasformarla da semplice aggregatore di dati a vero e proprio sistema di tracciamento fitness integrato. Con il prossimo rilascio di Android 16 QPR2, Health Connect acquisirà peraltro la capacità di tracciare nativamente i passi dell’utente, senza dipendere da app di terze parti.

Una simile funzionalità potrebbe rappresentare solo il primo passo di un’evoluzione più ampia in questo settore, posizionando Health Connect non più come un semplice hub tra diverse app, ma come un sistema di fitness completo e autonomo, capace di competere direttamente con soluzioni come Apple Health su iOS.

L’obiettivo a breve termine di Google appare ora altrettanto palese: aumentare drasticamente la base di utenti di Health Connect prima di lanciare queste nuove funzionalità. Un servizio più utilizzato attirerà maggiore interesse da parte degli sviluppatori, che saranno incentivati a integrarlo nelle loro applicazioni. Il tutto, a sua volta, renderà la piattaforma ancora più preziosa per gli utenti, creando un circolo virtuoso che potrebbe finalmente sbloccare il potenziale rimasto finora inespresso di Health Connect.