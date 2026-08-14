Samsung sembra intenzionata ad ampliare la propria offerta audio con un nuovo prodotto, un paio di cuffie over-ear pensate per affiancarsi alla linea Galaxy Buds e per sfidare direttamente le AirPods Max di Apple. La notizia arriva da SamMobile, che ha individuato tracce del dispositivo all’interno di un’applicazione Samsung, dove il prodotto viene indicato con il nome in codice Galaxy H1.

Le uniche informazioni disponibili al momento provengono da alcune icone trovate nell’app, che mostrano un design over-ear piuttosto convenzionale, privo di elementi distintivi particolari. Al di là di questo dettaglio visivo, non emergono ulteriori conferme ufficiali sulle caratteristiche del prodotto.

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Le funzioni ipotizzabili

Considerando gli standard ormai consolidati nel settore delle cuffie premium, è ragionevole immaginare che il dispositivo Samsung integri la cancellazione attiva del rumore e la connettività Bluetooth, elementi che oggi sono una dotazione minima per qualsiasi prodotto di questa fascia. Tuttavia, si tratta per ora solo di supposizioni basate sul buon senso: non esiste infatti alcuna informazione ufficiale che confermi specifiche tecniche, materiali, prezzo o altre funzionalità aggiuntive.

Anche sul fronte della data di uscita non ci sono elementi concreti su cui basarsi. Le ipotesi restano aperte su più fronti: le cuffie potrebbero debuttare già il mese prossimo, in concomitanza con il lancio del Galaxy S26 FE, oppure essere presentate più avanti nel corso dell’anno insieme ai nuovi occhiali intelligenti dell’azienda. Non si esclude nemmeno uno slittamento al prossimo anno.

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Samsung continua a muoversi su più fronti

L’unica cosa certa è che l’indiscrezione si inserisce in un momento particolarmente ricco di novità per Samsung. L’azienda coreana è infatti recentemente tornata al centro dell’attenzione per diverse ragioni: da un lato ci sono state indiscrezioni secondo cui il colosso avrebbe abbandonato i piani per dotare il futuro Galaxy S27 di una fotocamera con apertura variabile, una funzione che era stata a lungo attesa dagli appassionati di fotografia mobile.

Dall’altro lato, l’azienda ha recentemente introdotto una funzione per apparecchi acustici approvata dalla FDA statunitense sui propri Galaxy Buds, dimostrando un interesse crescente verso l’integrazione di funzionalità sanitarie nei dispositivi audio indossabili. Anche il recente Galaxy Z Fold8, con il suo nuovo formato, ha attirato l’attenzione della critica specializzata, segno di come Samsung stia lavorando contemporaneamente su più categorie di prodotto.

In questo quadro, l’ipotetico arrivo di cuffie over-ear sarebbe un ulteriore tassello nella strategia dell’azienda per coprire ogni segmento del mercato audio e wearable, affiancando ai già affermati auricolari true wireless un prodotto pensato per chi preferisce il formato circumaurale, storicamente associato a una qualità audio superiore e a un comfort d’ascolto prolungato nel tempo.