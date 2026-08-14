Gli abbonati a Google Play Pass possono finalmente mettere gli zoccoli su San Angora: Coffee Stain North ha annunciato che Goat Simulator 3 è disponibile sulla piattaforma di Google. Il gioco base e tutti gli aggiornamenti stagionali gratuiti sono inclusi nell’abbonamento, senza costi aggiuntivi.

Per chi non lo conoscesse, Goat Simulator 3 è il sequel diretto del celebre “simulatore di capre” che nel 2014 trasformò uno scherzo del pesce d’aprile in un fenomeno globale da milioni di copie. Questo capitolo porta la follia del franchise in un enorme mondo sandbox esplorabile in compagnia, con contenuti pensati per il pubblico mobile.

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Cosa offre Goat Simulator 3 su Android

Il titolo propone un’esperienza completa già al lancio su Play Pass. I giocatori possono scegliere tra una vasta gamma di capre giocabili, ognuna con caratteristiche uniche. Capre alte, capre arrabbiate, capre “gustose” e molte altre da sbloccare. La modalità cooperativa permette di invitare un amico e scatenarsi insieme per l’isola. Sono disponibili 7 minigiochi pensati per mettere alla prova l’amicizia e dare il via alla carriera da “cattivi”. San Angora è un mondo aperto ricco di segreti nascosti, missioni, oggetti da collezionare e attività fuori di testa. Si può esplorare a quattro zampe, strusciandosi sul sedere o addirittura guidando automobili. La versione mobile include tutti gli aggiornamenti stagionali gratuiti pubblicati finora, compresi quelli di Pasqua, estate e festività. Un pacchetto già completo al momento dell’installazione.

“Proprio quando pensavate che Goat Simulator 3 non potesse essere più accessibile, eccoci di nuovo qui!”, ha dichiarato Santiago Ferrero, Direttore Creativo di Coffee Stain North. “Che vogliate giocare sull’autobus, in aeroporto o persino in bagno, Goat Simulator 3 per dispositivi mobili offre una versione portatile dello stesso mondo aperto da esplorare e distruggere.”

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Dove scaricare Goat Simulator 3

Il gioco è disponibile per tutti gli abbonati a Google Play Pass, senza costi aggiuntivi rispetto al canone dell’abbonamento. Gli utenti possono attivare Play Pass direttamente da Google Play.

Per chi preferisce acquistare il titolo una tantum, Goat Simulator 3 è disponibile anche come gioco a sé stante sull’app Google Play, oltre che su Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS e Amazon Luna.

Per chi volesse usufruire di Goat Simulator 3 direttamente dal Google Play Store, è possibile cliccando sul badge sottostante.