Bellroy, brand australiano di design certificato B Corp, ha annunciato il rilascio delle nuove cover super-slim in pelle e polimero per la gamma Google Pixel 11, in collaborazione con Google. I nuovi accessori, progettati per Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold, promettono di unire protezione, stile e funzionalità, valorizzando il design premium dei dispositivi Google.

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Cover in pelle super-slim: eleganza senza compromessi

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Le cover in pelle Bellroy per Pixel 11 sono state sviluppate in stretta collaborazione con il team di design Google. Il risultato è una silhouette sorprendentemente sottile, con linee pulite e bordi arrotondati che scivolano senza sforzo in tasca. Realizzate con pelle premium proveniente da concerie certificate gold-rated dal Leather Working Group, le cover sono dotate di paraurti in polimero antiurto su parte superiore, inferiore e frontale, fodera in microfibra morbida, pulsanti in alluminio anodizzato e bordi rialzati per proteggere lo schermo.

Le cover in pelle sono disponibili in diverse colorazioni pensate per abbinarsi ai nuovi Pixel: Nero, Azalea e Peltro per Pixel 11; Nero, Ocra Rossa, Carciofo e Peltro per Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL.

Per il Pixel 11 Pro Fold, Bellroy propone la Leather Pixel Folio, una cover a libro con porta magnetica che rimane saldamente nella posizione desiderata. Include uno scomparto interno capace di contenere fino a due carte e un profilo sottile e lineare. La pelle avvolge interamente la base, garantendo una presa morbida e confortevole.

Novità di quest’anno è la Venture Pixel Case, pensata per Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL. Combina l’estetica premium Bellroy con la robustezza di un case in polimero resistente. Il design prevede nervature interne, polimero flessibile e un cinturino da polso regolabile incluso, per un uso quotidiano senza pensieri. Le colorazioni disponibili sono Shadow e Pewter.

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Compatibilità, garanzia e prezzi

Tutte le nuove cover Bellroy per Pixel 11 sono Pixelsnap compatibili e dotate di magnete integrato. Sono inoltre coperte da una garanzia di 3 anni.

Le nuove cover Bellroy per Google Pixel 11 sono disponibili a partire da 59 euro per i modelli Pixel 11 e Pixel 11 Pro, mentre la versione per Pixel 11 Pro XL è proposta a 65 euro, la cover Folio per Pixel 11 Pro Fold a 79 euro e la Venture Pixel Case a 49 euro. Un investimento giustificato dalla qualità dei materiali impiegati, che spaziano dalla pelle pregiata certificata dal Leather Working Group al polimero antiurto ad alte prestazioni.

Potete acquistare le cover direttamente sul sito ufficiale Bellroy, dove trovate l’intera gamma di colorazioni e la possibilità di approfittare della garanzia di 3 anni inclusa. In alternativa, le cover sono disponibili presso selezionati rivenditori autorizzati, sia online che nei negozi fisici specializzati in accessori tech. Se siete tra i primi possessori di un Pixel 11, questa è l’occasione perfetta per proteggerlo con stile senza rinunciare alla funzionalità.