Dopo mesi di attesa, 8BitDo ha ufficialmente presentato il suo nuovo controller per smartphone FlipPad, un accessorio che si ispira apertamente ai vecchi telefoni a conchiglia degli anni Novanta. L’azienda aveva mostrato il dispositivo per la prima volta al CES 2026, ma solo ora il prodotto è diventato disponibile per il preordine, con un prezzo di partenza fissato a 29,99 dollari (su Amazon UK viene però venduto per 29,24 euro equivalenti).

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Come funziona il controller

Il FlipPad si distingue dagli altri accessori simili e già presenti sul mercato per il suo sistema di collegamento. Invece di affidarsi al Bluetooth, infatti, si aggancia direttamente alla porta USB-C dello smartphone, sia esso Android o iOS. Una volta collegato, trasforma il telefono in qualcosa che ricorda una console portatile verticale, aggiungendo tasti fisici che molti giocatori considerano indispensabili per un’esperienza di gioco più immersiva rispetto ai controlli touch.

La particolarità più evidente resta però la cerniera che permette al dispositivo di aprirsi e chiudersi come un vecchio cellulare flip. Secondo quanto dichiarato da 8BitDo, il meccanismo è stato progettato per sopportare più di 6.000 cicli di apertura e chiusura senza perdere in solidità. Anche il connettore USB-C ha ricevuto un’attenzione particolare in fase di progettazione, risultando in grado di reggere oltre 10.000 inserimenti prima di mostrare segni di usura.

I comandi e il confronto con la concorrenza

Per quanto riguarda i comandi, il FlipPad monta un D-pad dal sapore retrò, molto simile a quello già visto sul controller SN30 Pro dell’azienda. Stando a 8BitDo, la risposta dei tasti direzionali è pensata per essere rapida e precisa, caratteristica che l’azienda promette valga anche per i quattro pulsanti ABXY.

Un elemento che distingue il FlipPad dai suoi principali concorrenti riguarda anche la posizione dei tasti dorsali. Il GameSir Pocket Taco colloca per esempio i pulsanti superiori sul retro del dispositivo. 8BitDo ha scelto invece una strada diversa, posizionando i tasti L1, L2, R1 e R2 sulla parte frontale del controller.

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Due colorazioni per accontentare gusti diversi

Quando il FlipPad fu mostrato per la prima volta al CES, era visibile solo nella colorazione G Classic, una tonalità di bianco sporco già utilizzata da 8BitDo in passato per altri prodotti come il Pro 3 Bluetooth Gamepad, con pulsanti in bordeaux, nero e bianco.

Con il lancio ufficiale, l’azienda ha deciso di ampliare l’offerta introducendo una seconda variante, denominata EDC Black Edition, completamente nera nei pulsanti, pensata per chi preferisce un look più sobrio e minimale rispetto al design a contrasto della prima colorazione.

Disponibilità e prezzi

Il controller è già acquistabile attraverso il sito ufficiale di 8BitDo, con le prime spedizioni previste a partire dal 30 luglio. Nei piani dell’azienda c’è anche l’intenzione di rendere il prodotto disponibile attraverso rivenditori partner, anche se non tutte le versioni seguiranno lo stesso percorso distributivo. La colorazione EDC Black Edition, infatti, rimarrà un’esclusiva riservata all’e-shop ufficiale di 8BitDo, almeno per il momento.