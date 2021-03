8Bitdo è una delle aziende più quotate per quanto riguarda i controller per giocare su mobile, ed in queste ore presenta il modello 8Bitdo Pro 2.

Molte novità per il gaming su mobile

Una delle più grandi novità del gamepad, prima di scoprire le caratteristiche tecniche e il design, è il sistema di personalizzazione dei comandi. Se, infatti, il modello 8Bitdo SN30 Pro+ costringeva gli utenti a passare dal computer per la personalizzazione dei tasti prima di abbinarlo ad un dispositivo Android e iOS, 8Bitdo Pro 2 permette invece di impostare il controller direttamente attraverso l’applicazione mobile.

Venendo alle caratteristiche di 8Bitdo Pro 2, il controller dispone di tre profili completamente personalizzabili a piacimento e richiamabili tramite un apposito tasto frontale. Sul retro trovano posto levette a quattro vie, texture in rilievo sul fondo per aumentare il grip durante l’utilizzo, motore di vibrazione e una batteria da 1000 mAh in grado di garantire circa 20 ore di autonomia.

Prezzo e disponibilità 8Bitdo Pro 2

Il controller 8Bitdo Pro 2 sarà disponibile a partire dal 12 aprile 2021, ma già da oggi è possibile pre-ordinarlo tramite Amazon (purtroppo non c’è ancora in Italia). Il gamepad arriverà nelle versioni Black Edition, Gray Edition e G Classic Edition, in onore del Game Boy, al prezzo di 49,99 dollari, circa 41 euro al cambio.

