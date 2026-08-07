Samsung ha ufficialmente presentato il suo nuovo sensore fotografico per smartphone di fascia alta, l’ISOCELL HPC, un componente da 200 megapixel che punta soprattutto sulla qualità del dato catturato. Il colosso coreano ha infatti scelto di accendere i riflettori su un aspetto spesso trascurato dal grande pubblico ma fondamentale per gli addetti ai lavori, la profondità di bit con cui viene registrata l’immagine grezza, prima ancora che entrino in gioco gli algoritmi di elaborazione computazionale.

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Cos’è la tecnologia DeepPix

Al centro degli sforzi innovativi del brand c’è DeepPix, la prima tecnologia di questo tipo introdotta da Samsung nella sua famiglia ISOCELL. Grazie a un processo denominato Front Deep Trench Isolation, infatti, la nuova struttura dei pixel riesce ad ampliare sia la capacità del fotodiodo sia quella della regione di diffusione flottante condivisa, portando a un aumento della Full Well Capacity del 60% rispetto alla generazione precedente.

In termini pratici, questo significa che ogni singolo pixel è in grado di raccogliere una quantità di luce molto superiore, un vantaggio che si traduce in scatti con meno rumore digitale, luci alte più contenute, ombre più ricche di dettaglio e una gamma dinamica complessivamente più ampia, specialmente nelle immagini HDR.

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Il salto da 14 a 16 bit

L’elemento probabilmente più importante dell’annuncio riguarda l’adozione di un output RAW nativo a 16 bit, una prima assoluta per un sensore CMOS destinato agli smartphone. La stragrande maggioranza delle fotocamere dei top di gamma attuali si affida infatti a una pipeline RAW a 14 bit per registrare i dati provenienti dal sensore. Il passaggio a 16 bit amplia in modo sostanziale il volume di informazioni tonali non compresse disponibili prima ancora che software e processori d’immagine (ISP) intervengano sulla scena.

Catturare una gamma di valori cromatici e sfumature luminose così ampia già a livello hardware garantisce ai processori di elaborazione un margine di manovra molto più ampio. Il vantaggio per chi scatta si misura su più fronti: una gamma dinamica superiore nelle situazioni di luce complesse, colori riprodotti con maggiore fedeltà e ricchezza, un recupero più efficace di ombre e luci alte nelle scene ad alto contrasto. Chi lavora con file RAW in post-produzione, come i fotografi professionisti, beneficia inoltre di un margine di intervento molto più ampio, potendo modificare gli scatti senza incorrere in artefatti o banding visibile.

HDR a scatto singolo su più livelli di zoom

Un’altra caratteristica che permetterà di distinguere l’ISOCELL HPC dalla concorrenza è la capacità di offrire HDR a 16 bit in un singolo frame, senza dover ricorrere alla fusione di più esposizioni come avviene solitamente. Samsung afferma che questa tecnologia consente un’espressione cromatica fino a quattro volte più ricca rispetto ai metodi HDR tradizionali, preservando colori naturali e dettagli fini anche in condizioni difficili come la luce diretta del sole o forti controluce.

Ciò che rende questa funzione particolarmente interessante è la sua estensione a diversi livelli di zoom ottico simulato: il supporto HDR a scatto singolo copre infatti gli ingrandimenti 1x, 1,5x, 2x, 3x e 4x. Molti sensori concorrenti limitano invece questa funzionalità a un solo rapporto di zoom. Grazie a un sistema di downscaling intelligente operato direttamente all’interno del sensore, la qualità dell’immagine e l’ampiezza della gamma dinamica restano coerenti lungo tutto l’intervallo di zoom, garantendo risultati più uniformi indipendentemente dalla lunghezza focale scelta.

Caratteristiche tecniche e prestazioni video

Passando poi alle specifiche, l’ISOCELL HPC adotta un formato ottico da 1/1,3 pollici, le stesse dimensioni del sensore principale montato sul Samsung Galaxy S26 Ultra, a conferma della sua vocazione come modulo principale per i futuri sistemi fotografici di punta. I pixel misurano 0,6 micron e la risoluzione effettiva raggiunge i 16.384 x 12.288 pixel. Il sensore integra il filtro colore Tetra²pixel di Samsung, il sistema di autofocus Super QPD e la tecnologia Smart-ISO Pro HDR, supportando output RAW nei formati 10, 12, 14 e 16 bit.

Non manca l’attenzione al comparto video, considerato che l’ISOCELL HPC è in grado di registrare in 8K a 30 fotogrammi al secondo e in 4K fino a 180 fps, mentre in Full HD si spinge fino a 360 fps, seppur senza autofocus attivo in quest’ultima modalità. A completare il quadro tecnico contribuiscono le tecnologie High Precision Microlens e High Transmittance ARL, pensate per convogliare più luce verso ciascun fotodiodo riducendo al contempo i riflessi indesiderati, con benefici tangibili sulla nitidezza e sull’accuratezza cromatica in diverse condizioni di illuminazione.

Chi installerà per primo il nuovo sensore

Resta ora da capire quale produttore sarà il primo a integrare l’ISOCELL HPC su un dispositivo commerciale. Diversi smartphone di fascia alta sono attesi sul mercato cinese nel mese di settembre, e i riflettori sono puntati soprattutto su due nomi: OPPO Find X10 e Vivo X500, entrambi candidati plausibili per il debutto del nuovo componente.

A rendere ancora più concreta l’ipotesi legata a OPPO contribuisce un’indiscrezione emersa di recente dalla filiera produttiva, secondo cui l’azienda cinese starebbe pianificando di abbandonare progressivamente i sensori Sony per abbracciare in modo pressoché esclusivo la tecnologia Samsung da 200 megapixel nei propri smartphone orientati alla fotografia.

Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale su partnership hardware specifiche, ma riteniamo che la serie OPPO Find X10 sia uno dei candidati più accreditati per essere la prima a integrare il nuovo sensore a 16 bit firmato Samsung.