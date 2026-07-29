Uno dei principali punti di forza di Android sin dalle prime release di questo sistema operativo è rappresentato dall’elevato livello di personalizzabilità che offre agli utenti e Wallpaper Studio è un’applicazione che prova ad esaltare proprio questo aspetto.

Realizzata dal team di sviluppatori del popolare Smart Launcher, è una soluzione studiata per consentire agli utenti di creare sfondi mozzafiato, senza la necessità di vantare competenze di design: in pochi secondi, infatti, l’app permette di generare sfondi unici ad alta risoluzione che possono poi essere sfruttati per la schermata iniziale e per quella di blocco.

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Le principali caratteristiche di Wallpaper Studio per Android

Forte di un’interfaccia studiata per rendere semplice la creazione degli sfondi, l’applicazione consente agli utenti di scegliere l’immagine da cui partire e poi apportare varie modifiche in base ai propri gusti, così da arrivare ad un risultato unico.

Tra le caratteristiche principali di Wallpaper Studio per Android troviamo la possibilità di scegliere tra oltre 100 palette di colori disponibili (fredde, calde, neon, monocromatiche, pastello, ecc.) o di crearne una personalizzata, un editor con numerosi strumenti professionali (sfocatura, sfocatura progressiva, rumore e grana, vignettatura, ombre interne ed esterne, effetto vetro liquido, aberrazione cromatica, sposta, ridimensiona, ruota, ecc.), la possibilità di scoprire gli sfondi di tendenza creati da artisti di tutto il mondo e salvare tutti gli sfondi desiderati.

Chi desidera qualcosa in più, può anche decidere di abbonarsi alla versione Pro (con canone mensile o annuale oppure in modalità a vita) e avere così la possibilità di creare sfondi animati ed esportare sfondi nitidi fino a una risoluzione 4K a 120 fps (in formato verticale, orizzontale o quadrato), oltre che download senza limiti.

L’app Wallpaper Studio per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: