N26 annuncia novità per l’offerta di carte in Italia: arrivano nel nostro Paese nuovi prodotti pensati per offrire ai clienti maggiore flessibilità e personalizzazione, ma anche per migliorare il controllo nei pagamenti e nella gestione del denaro.

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Nuove soluzioni fisiche e virtuali per l’offerta di carte N26 in Italia

N26 amplia la sua offerta di carte in Italia e lancia nuovi prodotti per rispondere all’esigenza di evoluzione nell’ecosistema del cashless. Nel 2025, nel nostro Paese i pagamenti senza contanti hanno raggiunto il valore record di circa 518 miliardi di euro, e la nuova selezione di carte virtuali e fisiche offre ai clienti un’esperienza bancaria ancora più flessibile, sicura e personalizzata, direttamente dall’app N26.

I clienti della banca online possono ora:

collegare fino a sei carte di debito Mastercard virtuali e fino a cinque carte fisiche agli Spazi N26, così da organizzare le spese in modo ancora più semplice e aderente ai propri obiettivi finanziari;

e agli Spazi N26, così da organizzare le spese in modo ancora più semplice e aderente ai propri obiettivi finanziari; personalizzare le carte virtuali scegliendo tra sei nuovi design ispirati a oggetti di uso quotidiano (tra cui valigia, biscotto e camicia) per un’esperienza ancora più personale;

scegliendo tra sei nuovi design ispirati a oggetti di uso quotidiano (tra cui valigia, biscotto e camicia) per un’esperienza ancora più personale; richiedere la Carta Coriandoli in edizione speciale, creata per celebrare il decimo anniversario di N26; offre un esclusivo design Mastercard in edizione limitata.

“Oggi una sola carta collegata a un unico conto principale non è più sufficiente per rispondere alle diverse esigenze di gestione del denaro dei clienti“, ha dichiarato Andrea Isola, VP European Markets di N26. “L’ampliamento della nostra offerta di carte rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di sviluppo di N26 in Italia e rafforza il nostro impegno a diventare la banca digitale di riferimento nel Paese. Integrando in un’unica app intuitiva strumenti intelligenti per il budgeting, pagamenti sicuri e un’esperienza altamente personalizzata, continuiamo a innovare l’esperienza bancaria, rendendola più semplice, flessibile e vicina alle esigenze quotidiane dei nostri clienti“.

Le carte per gli Spazi e i sei nuovi design virtuali sono disponibili per tutti i clienti con i piani N26 Smart, N26 Go o N26 Metal, mentre la Carta Coriandoli celebrativa è disponibile per tutti i clienti N26 in Italia e può essere ordinata direttamente dall’app N26, entro il 31 dicembre 2026 (salvo esaurimento scorte).

C’è anche il cashback viaggi fino all’1%

N26 ha poi introdotto il cashback viaggi fino all’1%, valido sulle transazioni effettuate con carta al di fuori dello Spazio Economico Europeo, del Regno Unito e della Svizzera. Non sono previsti requisiti minimi di spesa e nemmeno limiti all’importo del cashback ottenibile.

I clienti idonei possono aderire direttamente dall’app e ricevere il rimborso per un massimo di tre mesi con N26 Smart e per dodici mesi con N26 Go e N26 Metal. I clienti con questi ultimi due piani continuano inoltre a beneficiare di vantaggi pensati per chi viaggia, tra cui l’assicurazione di viaggio, le zero commissioni sulle transazioni in valuta estera e i prelievi gratuiti presso gli sportelli automatici in tutto il mondo.

L’app N26 è scaricabile gratuitamente dal Google Play Store seguendo il badge qui in basso.