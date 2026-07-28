Prosegue l’impegno di Samsung nella distribuzione delle più recenti patch di sicurezza: questa volta troviamo nuovi aggiornamenti per gli smartphone Samsung Galaxy A56 5G, Galaxy A54 5G e Galaxy A33 5G e per i tablet Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra. Andiamo a scoprire quali sono le novità in arrivo.

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Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A56, A54 e A33 5G

Iniziamo dagli smartphone: Samsung Galaxy A56 5G, Galaxy A54 5G e Galaxy A33 5G stanno ricevendo in queste ore in Italia un nuovo aggiornamento che porta con sé le patch di sicurezza di luglio 2026. In rollout ci sono i firmware A566BXXSCCZG7, A546BXXSLFZG3 e A336BXXSJGZG3 (rispettivamente), che richiedono un download piuttosto consistente se rapportato alle novità visibili.

I tre smartphone accolgono dunque le correzioni elencate nel bollettino diffuso da Samsung nelle scorse settimane. Sono state risolte 57 vulnerabilità, delle quali 41 riguardano il sistema operativo Android in generale (CVE) e 16 i dispositivi Samsung più da vicino (SVE). Questa volta sono state corrette 5 vulnerabilità di livello critico, mentre la maggior parte sono riportate come di livello alto. Tra le correzioni sono coinvolti il sistema Knox, ma anche SmartThings, il servizio di sfondi e non solo.

Per il resto non sembrano essere state integrate altre novità, se non qualche bugfix o perfezionamento di stabilità. Galaxy A56 e Galaxy A54 sono nella lista dei modelli che riceveranno Android 17 e la One UI 9.0: attualmente quest’ultima è in beta sulla serie Galaxy S26, e ha fatto il suo esordio stabile su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, presentati i giorni scorsi durante l’evento Unpacked. Niente da fare per Galaxy A33 5G, che non ha nemmeno ricevuto la One UI 8.5: lo smartphone concluderà il suo percorso con la One UI 8.0 (basata su Android 16), ma continuerà a ricevere le patch di sicurezza ancora per un po’.

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Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra si aggiornano con le patch di sicurezza di luglio 2026: si parte dalla Corea del Sud, dove sono in distribuzione i firmware X91*NKOS6EZG3, che richiedono un download intorno ai 400 MB.

Per i tre tablet arrivano dunque le correzioni a quasi 60 vulnerabilità, che si dividono tra quelle riguardanti Android in generale e quelle più specifiche per i dispositivi Samsung. Anche qui non dovrebbero essere state integrate altre novità: per cambiamenti più consistenti dovremo aspettare la One UI 9.0 basata su Android 17, che arriverà nel corso dei prossimi mesi. La distribuzione partirà dai Galaxy S26 e raggiungerà diverse decine di modelli tra smartphone e tablet.

Come aggiornare i dispositivi Samsung

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy A56 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti“. Su Samsung Galaxy A33 5G, rimasto alla One UI 8.0, il percorso da seguire è invece “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

In tutti i casi potete eventualmente affidarvi a Smart Switch, se volete: vi basta collegare il dispositivo al PC e seguire le istruzioni dell’applicazione.