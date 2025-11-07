Il prezzo di listino di 599€ per il vivo V50 ha tenuto lontani molti potenziali acquirenti, nonostante le sue specifiche di alto livello. Oggi, però, lo scenario cambia radicalmente. Questo smartphone, che punta tutto su un comparto fotografico co-ingegnerizzato con ZEISS e una batteria quasi infinita da 6000 mAh, diventa improvvisamente un best-buy assoluto grazie a un’offerta che lo porta a un nuovo minimo storico. Su AliExpress, con un coupon speciale, il prezzo crolla a soli 246,95€, una cifra che lo posiziona in modo aggressivo contro qualsiasi concorrente. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questa promozione imperdibile.

vivo V50: fotografia ZEISS e autonomia da record

vivo V50 si presenta come un dispositivo di fascia media che prende in prestito diverse caratteristiche da modelli di categoria superiore. Il suo punto di forza più evidente è il comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con ZEISS, che garantisce una qualità ottica e un’elaborazione software difficili da trovare in questa fascia di prezzo. Sul retro troviamo un doppio sensore da 50 MP, con un sensore principale OmniVision e un’ultra-grandangolare Samsung ISOCELL JN1 di qualità sorprendente, che permette anche scatti macro con autofocus. A completare il tutto c’è l’Aura Light, un LED circolare che adatta temperatura e intensità per ritratti notturni professionali. Anche la fotocamera frontale è da 50 MP, assicurando selfie dettagliati.

Le specifiche tecniche principali includono:

Display : Pannello AMOLED da 6,77 pollici con bordi curvi, refresh rate a 120Hz e una luminosità di picco di ben 4.500 nit , per una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

: Pannello con bordi curvi, refresh rate a e una luminosità di picco di ben , per una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Processore : Snapdragon 7 Gen 3 , un SoC efficiente e potente, capace di gestire senza problemi multitasking e gaming.

: , un SoC efficiente e potente, capace di gestire senza problemi multitasking e gaming. Memoria : Ben 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione interna . L’unico compromesso è l’uso di memorie UFS 2.2 , leggermente più lente degli standard più recenti, ma un dettaglio trascurabile a questo prezzo.

: Ben e . L’unico compromesso è l’uso di memorie , leggermente più lente degli standard più recenti, ma un dettaglio trascurabile a questo prezzo. Batteria : Un’enorme unità “BlueVolt” da 6000 mAh che garantisce fino a due giorni di utilizzo intenso, supportata da una ricarica rapida a 90W .

: Un’enorme unità “BlueVolt” da che garantisce fino a due giorni di utilizzo intenso, supportata da una . Costruzione: Il design è elegante e curato, con certificazione IP68 e IP69K contro polvere e liquidi, una caratteristica da vero top di gamma.

Il software è basato su Android 15 con interfaccia FuntouchOS e sono garantiti 3 anni di aggiornamenti di sistema e 4 di patch di sicurezza. Nonostante qualche piccola rifinitura software ancora necessaria, l’esperienza d’uso è fluida, specialmente considerando la dotazione hardware di altissimo livello per il prezzo a cui viene proposto.

L’offerta al minimo storico su AliExpress: occhio al coupon

Questa promozione rende il vivo V50 un affare senza precedenti. Per comprendere la portata dello sconto, basta considerare che il prezzo di listino ufficiale in Italia è di 599,90€ e che su store come Amazon si trova attualmente a 399€. L’offerta su AliExpress polverizza questi prezzi, portando il dispositivo a una cifra irrisoria.

Ecco i dettagli concreti dell’offerta:

Negozio : AliExpress

: Prezzo di partenza : 281,95€

: 281,95€ Coupon da utilizzare : CDIT35 (oppure ITCD35 / TUTTOA35 )

: (oppure / ) Prezzo finale: 246,95€

Applicando uno dei codici sconto al momento del checkout, si ottiene un risparmio di oltre 350€ rispetto al prezzo di listino, con uno sconto effettivo del 59%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello nella configurazione da 12GB di RAM e 512GB di storage. L’offerta è soggetta alla disponibilità dei coupon e alle scorte limitate del prodotto, pertanto si consiglia di approfittarne il prima possibile per non perdere questa eccezionale opportunità.

