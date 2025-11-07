Novembre non è solo il mese del Black Friday e lo sa bene Google che, in occasione del Single’s Day, ha lanciato una nuova promozione sul Google Store.

Fino all’11 novembre 2025, data in cui cade la ricorrenza, sullo store del colosso di Mountain View è possibile usufruire di uno sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti più popolari e più recenti dell’azienda (inclusi i Pixel 10). Scopriamo tuti i dettagli di questa promozione.

Google Store: ecco la promo per il Single’s Day

L’11 novembre 2025 ricorre il Giorno dei single (in inglese nota come Single’s Day) e, per far sentire tutti meno soli in questa ricorrenza, Google ha messo in piedi un promozione che coinvolge i dispositivi più recenti.

Sul Google Store, da oggi (7 novembre 2025) e fino all’11 novembre 2025, è possibile sfruttare il codice sconto SINGLE10 per ottenere il 10% di sconto sul prezzo consigliato.

Sfruttare lo sconto è molto semplice: basta accedere al Google Store (tramite questo link), aggiungere il dispositivo desiderato al carrello e inserire il codice sconto al momento del pagamento che permetterà di risparmiare il 10% sul prezzo segnato.

Il codice sconto, come anticipato, può essere sfruttato entro e non oltre l’11 novembre 2025 (poi non sarà più valido) e non è disponibile per tutti i prodotti del catalogo ma solo per una selezione. Come di consueto, sullo store del colosso di Mountain View è possibile dilazionare il pagamento in 3 rate grazie a Klarna.

I prodotti Google compatibili con la promo per il Single’s Day

Tra i prodotti Made by Google compatibili con la promozione per il Single’s Day sullo store ufficiale rientrano i Google Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, i tre smartphone più recenti dell’azienda nonché i primi basati su un SoC realizzato da TSMC, il Tensor G5.

Considerando il 10% di sconto rispetto al prezzo di listino, ecco a quanto è possibile aquistare i flagship del colosso di Mountain View sullo store ufficiale:

Google Pixel 10 Versione da 128 GB al prezzo di 809,10 euro invece di 899 euro Versione da 256 GB al prezzo di 899,10 euro invece di 999 euro

Google Pixel 10 Pro Versione da 128 GB al prezzo di 989,10 euro invece di 1.099 euro Versione da 256 GB al prezzo di 1.079,10 euro invece di 1.199 euro Versione da 512 GB al prezzo di 1.196,10 euro invece di 1.329 euro Versione da 1 TB al prezzo di 1.430,10 euro invece di 1.589 euro

Google Pixel 10 Pro XL Versione da 256 GB al prezzo di 1.169,10 euro invece di 1.299 euro Versione da 512 GB al prezzo di 1.286,10 euro invece di 1.429 euro Versione da 1 TB al prezzo di 1.520,10 euro invece di 1.689 euro



Andando oltre, il coupon SINGLE10 che permette di ottenere il 10% di sconto può essere utilizzato anche per acquistare in offerta alcuni wearable: sia sulla penultima generazione di smartwatch della casa, ovvero Google Pixel Watch 3, sia sulle cuffie più recenti, con le Google Pixel Buds Pro 2 e le Pixel Buds 2a parte della promozione.

Considerando il 10% di sconto rispetto al prezzo di listino, ecco a quanto è possibile aquistare questi tre wearable del colosso di Mountain View sullo store ufficiale: