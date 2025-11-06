Trovare uno smartphone che offra una batteria da 6000 mAh, ben 512 GB di memoria interna e un display pOLED a 120 Hz a meno di 350€ è un’impresa quasi impossibile. Motorola Edge 60 Pro rompe questa regola, presentandosi oggi in un’offerta che definire ‘imperdibile’ è quasi un eufemismo. Grazie a un coupon esclusivo, il prezzo di questo dispositivo crolla a un livello mai visto prima, rendendolo una delle scelte più intelligenti nella sua fascia di prezzo. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un vero affare e i dettagli di questa promozione a tempo.

Motorola Edge 60 Pro: autonomia record e prestazioni da top di gamma

Motorola Edge 60 Pro si distingue per un pacchetto hardware estremamente equilibrato e potente, soprattutto in relazione al prezzo in offerta. Il punto di forza indiscusso è la sua autonomia: la batteria da 6000 mAh con chimica al silicio-carbonio garantisce fino a due giorni di utilizzo intenso, un risultato eccezionale che elimina l’ansia da ricarica. Quando necessario, la ricarica rapida TurboPower a 90W riporta il dispositivo al 50% in circa 15 minuti. È presente anche la comoda ricarica wireless a 15W.

Il display è un pannello pOLED da 6,7 pollici con risoluzione “1.5K” (2712 x 1220 pixel), che assicura una nitidezza superiore al Full HD+. Con un refresh rate di 120Hz e una luminosità di picco che tocca i 4500 nit, la fluidità e la visibilità sotto il sole sono garantite. Sotto la scocca, il processore MediaTek Dimensity 8350 Extreme offre prestazioni scattanti, ma il vero valore aggiunto è la configurazione di memoria: ben 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.0, un taglio solitamente riservato a dispositivi di fascia ben più alta.

Il design non è da meno, con certificazioni IP68/IP69 e militare MIL-STD-810H che ne attestano la resistenza ad acqua, polvere e urti. La finitura in pelle vegana offre un ottimo grip e un tocco premium. Il comparto fotografico è versatile, con un sensore principale da 50 MP stabilizzato otticamente (OIS), un ultra-grandangolare da 50 MP con funzione macro e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP. Il software, basato su Android 15 in versione quasi stock (MyUX), promette 3 major update e 4 anni di patch di sicurezza.

Display: pOLED 6,7″ 1.5K (2712×1220), 120Hz

pOLED 6,7″ 1.5K (2712×1220), 120Hz Processore: MediaTek Dimensity 8350 Extreme

MediaTek Dimensity 8350 Extreme Memoria: 12 GB RAM LPDDR5X / 512 GB UFS 4.0

12 GB RAM LPDDR5X / 512 GB UFS 4.0 Batteria: 6000 mAh

6000 mAh Ricarica: 90W cablata, 15W wireless

90W cablata, 15W wireless Fotocamere: 50 MP OIS (principale) + 50 MP (ultra-wide) + 10 MP (tele 3x)

50 MP OIS (principale) + 50 MP (ultra-wide) + 10 MP (tele 3x) Resistenza: IP68/IP69, MIL-STD-810H

L’offerta nel dettaglio: un crollo di prezzo

Questa promozione rende il Motorola Edge 60 Pro un acquisto quasi obbligato per chi cerca il massimo delle prestazioni senza spendere una fortuna. Il prezzo di listino ufficiale del dispositivo è di 649€, una cifra che lo posiziona nella fascia medio-alta del mercato. Tuttavia, grazie a un’offerta lampo disponibile su eBay, è possibile applicare un codice sconto speciale per abbatterne drasticamente il costo.

Utilizzando il coupon YITFSI3ST34W5TCM al momento del checkout, il prezzo finale scende all’incredibile cifra di 338,99€. Si tratta di un minimo storico assoluto per questo modello, con uno sconto effettivo di quasi il 48% rispetto al listino, per un risparmio netto di oltre 310€. L’offerta è proposta da un venditore con altissima affidabilità, garantendo un acquisto sicuro. È fondamentale agire in fretta, poiché i coupon di questo tipo tendono a esaurirsi rapidamente o ad avere una scadenza imminente.

